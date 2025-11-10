Corte sobre Ruta 5, Ruta 6 y un sector de Ruta 7 de Neuquén por tormentas este lunes por la tarde: «Se espera la mayor descarga»

En medio de la alerta por tormentas y por el pronóstico vigente, habrá un corte total en tres caminos de Neuquén este lunes por la tarde. Dos de ellos en la zona de Rincón de los Sauces. Se interrumpirá para todo tipo de vehículos la circulación en Ruta 5 y 6, y en un sector de la Ruta 7. Así lo indicó Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo. Se inhabilitará el tránsito en esos puntos hasta «nuevo aviso».

Corte total en tres rutas de Neuquén por tormentas este lunes

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo comunicó a Diario RÍO NEGRO que desde las 15:30 se interrumpirá la circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta 5, en la zona de arroyo Carranza. Además, en la Ruta 6, en Puesto Hernández. Otro punto con interrupción total será la Ruta 7, en Cortaderas, en la intersección con la ruta nacional 40.

Ortiz Luna dijo que se definió esa medida porque para ese momento de la tarde se espera «la mayor descarga de la tormenta». Se espera que haya mucha caída de agua en poco tiempo al tratarse de tormentas convectivas.

La reapertura aún no tiene un horario definido. Dependerá de cómo evolucionen las condiciones del tiempo y el estado de los caminos.

La funcionaria indicó que en los sitios se dispondrá de personal policial y de otros organismos de seguridad. Se recomienda evitar el tránsito por estas zonas hasta nuevo aviso ya que se estima que caerá gran cantidad de agua en la región hasta la una de la mañana del martes 11 de noviembre.

Desde el Gobierno de Neuquén recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales. Indicaron que las actualizaciones se realizan en la página web oficial de Vialidad Neuquén: El número de contacto para chequear la transitabilidad antes de emprender el viaje es 2942572138.

Por la tormenta, crecida del arroyo Carranza y afectada la circulación en la Ruta 5

El presidente de Vialidad Neuquén, José Dutsch, informó que ayer a partir de las 18 se produjo un gran golpe de agua en Carranza y hubo que interrumpir la circulación en Ruta 5.

Recordó que una consultora ya estaba trabajando en el proyecto para hacer el puente sobre el Arroyo Carranza, incluyendo un derivador y reconoció que es una obra compleja. Según los estudios realizados, el puente tendrá 120 metros de largo y contará con una alcantarilla aliviadora, diseñada para el caso de que el agua crezca demasiado, ya que los lechos son muy amplios.

Alerta por tormentas este lunes por la tarde: las zonas afectadas

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detallaron las zonas con alerta por tormentas este lunes por la tarde: