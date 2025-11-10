Martes con tormentas y lluvia en Neuquén y Río Negro: viento fuerte y chaparrones que no dan respiro

Este martes el cielo sigue intenso sobre Neuquén y Río Negro, con lluvias y chaparrones que en algunos sectores podrían ser fuertes y acompañados de tormentas eléctricas. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), los valles, la meseta y la costa seguirán recibiendo precipitaciones, mientras que en la cordillera el tiempo mejora un poco, aunque persistirán lloviznas aisladas.

Las temperaturas bajan levemente respecto al lunes, y el viento sopla con fuerza en varias localidades, con ráfagas que podrían complicar el tránsito y las actividades al aire libre.

Neuquén: martes con tormentas y descenso de temperaturas

Tras un lunes con intensas tormentas eléctricas y chaparrones, Neuquén se prepara para un martes inestable, con probabilidad de precipitaciones aisladas y un leve descenso en la temperatura. Durante el día se esperan máximas de 21 °C, mientras que por la noche la mínima rondará los 6 °C.

El viento será un factor a tener en cuenta: soplará a 60 km/h durante la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar 66 km/h, disminuyendo ligeramente hacia la noche.

Roca y Cipolletti: martes con lluvias débiles y vientos fuertes

Después de un lunes con tormentas eléctricas y chaparrones, este martes se esperan lluvias débiles y dispersas en Roca y Cipolletti, con temperaturas que oscilarán entre los 21 °C de máxima y 6 °C de mínima.

El viento soplará con fuerza alcanzando 56 km/h durante el día y ráfagas de hasta 63 km/h, lo que podría generar algunas complicaciones en sectores urbanos y rutas de la zona.

Las Grutas: martes con tormentas y temperaturas frescas

Luego de un lunes inestable, Las Grutas se prepara para un martes con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 25 °C de máxima y 9 °C de mínima.

El viento soplará del O-SO, alcanzando 24 km/h durante el día, con ráfagas de hasta 46 km/h.

Viedma: martes con lluvias débiles y probables chaparrones

Tras un lunes mayormente despejado, Viedma se prepara para un martes con lluvias débiles y dispersas, con máximas de 26 °C y mínimas de 8 °C. Durante la jornada, podrían registrarse algunos chaparrones aislados, incluso con la posibilidad de granizo en sectores puntuales.

El viento soplará a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 km/h.