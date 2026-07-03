RÍO NEGRO GLOBAL, una renovada propuesta de análisis internacional desde la Patagonia

A partir de mañana, DIARIO RÍO NEGRO presenta una nueva propuesta de lectura, tanto en el formato papel como en su edición digital.

Se trata de un suplemento semanal de cuatro páginas, que se llama Río Negro Global, y busca dar profundidad y análisis a las informaciones que publicamos a diario en Mundo y en otras secciones, con el objetivo de aportar miradas nuevas, contexto y explicaciones a fenómenos sociales, políticos y culturales que a menudo aparecen como exóticos o lejanos pero luego demuestran su cercanía y conexiones con nuestra vida cotidiana.

La propuesta es abordar temáticas internacionales o de relaciones exteriores, política o tendencias culturales, de la mano de nuestras agencias internacionales, pero también de columnistas propios y autores invitados que puedan dar una nueva perspectiva o fomentar el debate y la discusión sobre problemáticas de actualidad.

En este primer número, abordamos las razones de la devastación que generó el doble terremoto del 24 de abril pasado en Venezuela, que lleva ya más de 2.500 muertos y miles de desaparecidos. El análisis preliminar de los daños que sufrieron más de 58.000 viviendas y edificios en Caracas y La Guaira, que se transformaron en trampas mortales para sus habitantes, indican que a la ferocidad de las fuerzas de la naturaleza se sumaron factores políticos y humanos: erróneas decisiones de construcción, mala administración de los códigos de construcción y hechos de corrupción que potenciaron la capacidad destructiva de los movimientos sísmicos. A eso se suma la crisis económica y humanitaria que afecta al país caribeño desde hace más de 20 años, lo que deja profundos interrogantes sobre cómo continuará la crisis en un país que hace apenas unos meses experimentó la captura de su presidente y una virtual intervención de su gobierno por parte de Estados Unidos, pero que aún no muestra grandes cambios que se perciban a nivel del ciudadano común.

La idea es consolidar una propuesta de lectura profunda de fin de semana, de la mano de un criterio de amplitud de miradas, ecuanimidad en el abordaje y profundidad de análisis, para entregar como siempre un producto de calidad que le sirva a nuestra audiencia. Esperamos que este nuevo desafío sea bien recibido por nuestros lectores y lectoras, al igual que las diferentes propuestas para enriquecer nuestro contenido que hemos lanzado en el último año.