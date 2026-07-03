Doble terremoto en Venezuela: la cifra de muertos subió a 2.595 y continúan con el rescate de personas

La presidenta al cargo de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la cifra de víctimas fatales en la noche del jueves. También mencionó que un total de 6.462 personas fueron rescatadas con vida tras el doble terremoto ocurrido el 24 de junio en ese país.

Se estima la presencia de 19.000 funcionarios, civiles y militares trabajando con la cooperación de los sectores público y privado, y contando con la solidaridad internacional.

Diversos países brindaron ayuda para la crisis vivida en Venezuela. Argentina brindó miembros de la armada y herramientas de búsqueda, al igual que otros países latinoamericanos. La ONU organizó un despliegue de rescatistas y médicos a los lugares afectados.

Por su parte, países lejanos como China, España e Israel ayudaron en protocolos de coordinación con las autoridades venezolanas para desplegar una misión especializada en evaluación estructural de ingeniería.

«No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate, donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar» afirmó Rodríguez en cadena nacional tras lo ocurrido.

Doble terremoto en Venezuela: la cifra de muertos, heridos, desaparecidos y estructuras colapsadas

En el comunicado, la mandataria dió el número oficial de edificios colapsados donde se están realizando los labores de rescate:

1 en Tucacas

180 edificios en La Guaira (litoral central)

en (litoral central) 5 en Caracas

3 en Chacao (zona metropolitana de Caracas)

Si bien se duplicaron las tareas de rascate, la cifra de desaparecidos presentada por la página web civil de búsqueda de personas permanece con más de 50.000 personas sin registro posterior a los terremotos.

La ONU confirmó el despliegue de más de mil rescatistas internacionales en Venezuela.



Hasta la fecha, alrededor de 12.400 personas resultaron heridas a causa de los terremotos, ya sea en condiciones leves o de gravedad. La cifra oficial de muertos asciende a 2595, según reportaron medios internacionales.

Con el pasar de los días, el ministerio de Transporte de Venezuela confirmó la entrada en funcionamiento del Metro de la ciudad de Los Teques, el último en entrar en actividad luego de los sismos que golpearon la región central del país durante la semana anterior.

Con información de NA e Infobae