Río Negro refuerza la prevención de atropellamientos de ñandúes: qué hacer al transitar por La Lobería

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro lanzó un llamado de prevención para proteger a los ñandúes y charitos que habitan La Lobería, la Ruta Provincial 1 y el Área Natural Protegida Punta Bermeja. La iniciativa busca concientizar a los conductores sobre la importancia de reducir la velocidad y extremar precauciones para evitar atropellamientos.

Riesgo para la fauna local

Los ñandúes, característicos de la estepa patagónica, y sus crías, conocidas como charitos, se desplazan por los montes y pastizales que rodean el área. Al no estar acostumbradas al contacto humano ni al tránsito vehicular, suelen cruzar caminos de manera inesperada, lo que aumenta el riesgo de accidentes y pone en peligro a estas especies.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático señalaron que la preservación del monte nativo es clave para la supervivencia de los ñandúes. La deforestación y la tala indiscriminada reducen su hábitat y los obligan a desplazarse hacia áreas con mayor circulación de vehículos. Punta Bermeja, como área protegida, contribuye a resguardar estos espacios, pero la colaboración de la comunidad sigue siendo esencial.

Recomendaciones para conductores

Reducir la velocidad al transitar por la zona.

Circular atentos, especialmente en sectores de monte y banquinas naturales.

Respetar la señalización y evitar maniobras bruscas.

El Cuerpo de Guardas Ambientales recordó que estas medidas no solo previenen la muerte de animales silvestres, sino que forman parte de una política de conservación destinada a preservar la biodiversidad y fomentar una convivencia responsable con la fauna local.