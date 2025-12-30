ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Río Negro refuerza la prevención de atropellamientos de ñandúes: qué hacer al transitar por La Lobería

Ñandúes y charitos cruzan caminos de manera imprevisible en La Lobería, por lo que la conciencia vial se vuelve clave para evitar accidentes.

Viedma refuerza la prevención de atropellamientos de ñandúes en La Lobería. Foto: gentileza.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro lanzó un llamado de prevención para proteger a los ñandúes y charitos que habitan La Lobería, la Ruta Provincial 1 y el Área Natural Protegida Punta Bermeja. La iniciativa busca concientizar a los conductores sobre la importancia de reducir la velocidad y extremar precauciones para evitar atropellamientos.

Riesgo para la fauna local

Los ñandúes, característicos de la estepa patagónica, y sus crías, conocidas como charitos, se desplazan por los montes y pastizales que rodean el área. Al no estar acostumbradas al contacto humano ni al tránsito vehicular, suelen cruzar caminos de manera inesperada, lo que aumenta el riesgo de accidentes y pone en peligro a estas especies.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático señalaron que la preservación del monte nativo es clave para la supervivencia de los ñandúes. La deforestación y la tala indiscriminada reducen su hábitat y los obligan a desplazarse hacia áreas con mayor circulación de vehículos. Punta Bermeja, como área protegida, contribuye a resguardar estos espacios, pero la colaboración de la comunidad sigue siendo esencial.

Recomendaciones para conductores

  • Reducir la velocidad al transitar por la zona.
  • Circular atentos, especialmente en sectores de monte y banquinas naturales.
  • Respetar la señalización y evitar maniobras bruscas.

El Cuerpo de Guardas Ambientales recordó que estas medidas no solo previenen la muerte de animales silvestres, sino que forman parte de una política de conservación destinada a preservar la biodiversidad y fomentar una convivencia responsable con la fauna local.


