Río Negro superó los 7.200 profesionales en los hospitales y va por más: qué especialidades busca este 2026

La Provincia incorporó personal para reforzar la atención en todo el territorio.

En medio de la crisis de recursos humanos en el sistema sanitario nacional, el Ministerio de Salud de Río Negro destacó que se incorporó 304 profesionales al sector público durante el 2025. La Provincia indicó que fortaleció la red de hospitales y ya definió las especialidades críticas que serán prioridad este año.

Río Negro sumó más de 300 profesionales y reforzó hospitales públicos

El fortalecimiento se apoyó en una convocatoria nacional para cubrir vacantes críticas. Según informó el Gobierno, ingresaron 304 profesionales bajo la ley 1904, que regula al personal técnico-profesional del sistema público.

Río Negro logró sumar más de 300 trabajadores sanitarios el año pasado.

El balance sanitario se da en un escenario complejo para todas las provincias, donde la escasez de especialistas condiciona la capacidad de respuesta.

La radiografía del refuerzo sanitario en hospitales públicos de Río Negro

El detalle de las incorporaciones muestra una estrategia orientada a cubrir distintos niveles de atención. Se sumaron 102 médicos, de los cuales el 40% cuenta con una especialidad y el 60% restante son generalistas, con destino mayoritario en hospitales de complejidad IV y VI.

El área de Enfermería también fue reforzada con el ingreso de 55 agentes, considerados clave para el funcionamiento de guardias y salas de internación. La cobertura de turnos y la atención continua fueron uno de los ejes del plan sanitario.

El sistema incorporó además 147 profesionales al equipo multidisciplinario, entre kinesiólogos, bioquímicos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales.

A este esquema se sumaron 121 agentes destinados a tareas logísticas y administrativas, necesarias para el funcionamiento de los 36 hospitales públicos. Con estos ingresos, el sistema provincial alcanza un total de 7.223 trabajadores.

Las especialidades críticas que Río Negro busca cubrir en 2026

Pese al refuerzo, la Provincia reconoce que la búsqueda de profesionales continúa. La escasez de especialistas es un fenómeno extendido en todo el país y el Gobierno definió un grupo de áreas prioritarias para el próximo año.

Para 2026, el foco estará puesto en cubrir vacantes en tocoginecología y obstetricia, pediatría con especialización en neonatología y cirugía general. Estas disciplinas son consideradas estratégicas para evitar derivaciones y sostener la atención en hospitales de mayor complejidad.

La Provincia apunta ahora a cubrir tocoginecología, neonatología y cirugía general en 2026.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la convocatoria nacional sigue abierta para médicos y especialistas de todo el país. Los interesados pueden consultar las condiciones y postularse a través del portal oficial del área sanitaria provincial.