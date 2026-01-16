Rolando Figueroa inauguró una nueva ampliación de la red de gas en Centenario

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de Centenario, Esteban Cimolai, inauguraron una nueva ampliación de la red de gas natural en la zona Segunda Meseta de la ciudad. Durante el acto también se firmó un contrato para ejecutar una obra que buscará beneficiar a 466 familias.

El mandatario explicó que el programa de trabajo fue construido hace dos años con Cimolai y que posibilita generar soluciones para los vecinos. Además, contó que la provincia y los municipios trabajan de manera conjunta a través de contratos de obra delegada, lo que permite concretar obras, recuperar la inversión y contar con el compromiso de la ciudadanía.

Detalló que, en el caso de Centenario, “la provincia realiza el prefinanciamiento» y después el municipio «organiza y hace el recupero de la obra para seguir conectando a más vecinos”.

En total permitirá que 96 familias de los barrios Libertad y Nuevo Amanecer accedan al servicio de gas natural. Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Instalquen S.A y la inversión fue de $169.210.000.

Por su parte, el intendente valoró el acompañamiento del gobierno neuquino y destacó la firma del nuevo contrato. «Venimos inaugurando obras en el 2024, en 2025 y ahora en el 2026. Todas de servicios de gas. Para nosotros es un placer y estamos muy agradecidos de este acompañamiento de la provincia», sostuvo.

En la inauguración también participaron los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y de Infraestructura, Tanya Bertoldi, junto a otros funcionarios provinciales y municipales.

Obras de gas en el interior neuquino

El mandatario destacó que, para garantizar el acceso a servicios esenciales en las localidades neuquinas, el gobierno decide intervenir donde los privados no se muestran interesados.

«La provincia trabaja con Camuzzi, en algunas localidades a la empresa le interesa estar, en otras no, donde no es rentable. Muchas veces el gobierno lleva la red de gas hasta esos lugares», explicó.



Recordó que durante la semana habilitó el servicio de gas natural en Los Miches y anticipó que «en este mes vamos a estar llegando con gas natural a Las Ovejas y continuamos hacia Varvarco».

Por último, Figueroa destacó los logros del programa que en Centenario permitió llegar a más de 3.000 familias y adelantó: «lo vamos a potenciar, no solo hacia el norte, sino también en otros lugares de la provincia”.

Cimolai cumple su segundo mandato en Centenario y se integró al espacio de Comunidad, que lidera el gobernador el año pasado.