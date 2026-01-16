En fotos | Cómo se ve el Salto del Agrio luego de las restricciones para que los turistas no se metan al río

Miradores y senderos habilitados continúan abiertos para la contemplación del paisaje, según informaron desde el área de Turismo. Fotos: Gobierno de Neuquén.

El Salto del Agrio, uno de los paisajes más emblemáticos de Neuquén, fue objeto de nuevas medidas de seguridad y preservación ambiental luego del reclamo de los vecinos por el ingreso de turistas al río. El Gobierno avanzó con restricciones en sectores peligrosos, refuerzo de accesos y cartelería, dentro del Área Natural Protegida, para reducir riesgos para visitantes y el entorno.

Así quedó el Salto del Agrio: zonas cerradas tras nuevas medidas

El Área Natural Protegida cuenta con reglas específicas de conservación y seguridad. Sin embargo, durante las últimas temporadas se repitieron episodios de personas que ingresaron a sectores prohibidos, incluso al cauce del río, pese a las advertencias.

La cartelería informativa y preventiva fue reforzada en accesos y senderos del área.

Las nuevas disposiciones fueron detalladas por el Gobierno provincial y difundidas por medios oficiales, con la intención de evitar accidentes y reducir el impacto ambiental en un entorno considerado frágil por sus características geológicas y químicas.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, sostuvo: “Nuestro compromiso es cuidar los espacios naturales de Neuquén y, al mismo tiempo, garantizar que puedan ser disfrutados de manera segura y responsable”.

Qué cambió en el acceso al Salto del Agrio y por qué

Las medidas apuntan a limitar de manera efectiva el ingreso a áreas peligrosas, sin cerrar el atractivo turístico. El recorrido principal y los miradores continúan habilitados, mientras que se reforzaron caminos, barreras físicas y señalización preventiva.

Sectores con acceso restringido fueron señalizados para impedir el ingreso a zonas de alto riesgo.

Esteves remarcó que “promover el turismo implica también asumir la responsabilidad de prevenir riesgos, proteger a las personas y resguardar ecosistemas frágiles”, en referencia al equilibrio entre disfrute y preservación ambiental.

El río Agrio presenta aguas con elevada acidez y alta concentración de minerales de origen volcánico, además de paredes rocosas abruptas y ausencia de servicios de rescate permanentes, condiciones que elevan el nivel de riesgo.

Desde la administración del área recordaron que el incumplimiento de las restricciones constituye una infracción a la ley provincial 1875, que habilita sanciones administrativas y legales para quienes no respeten las disposiciones vigentes.