En fotos | Cómo se ve el Salto del Agrio luego de las restricciones para que los turistas no se metan al río
El Gobierno de Neuquén aplicó restricciones en sectores peligrosos del Salto del Agrio, dentro del Área Natural Protegida. Se reforzaron accesos, caminos y cartelería para ordenar el turismo y reducir riesgos ambientales.
El Salto del Agrio, uno de los paisajes más emblemáticos de Neuquén, fue objeto de nuevas medidas de seguridad y preservación ambiental luego del reclamo de los vecinos por el ingreso de turistas al río. El Gobierno avanzó con restricciones en sectores peligrosos, refuerzo de accesos y cartelería, dentro del Área Natural Protegida, para reducir riesgos para visitantes y el entorno.
Así quedó el Salto del Agrio: zonas cerradas tras nuevas medidas
El Área Natural Protegida cuenta con reglas específicas de conservación y seguridad. Sin embargo, durante las últimas temporadas se repitieron episodios de personas que ingresaron a sectores prohibidos, incluso al cauce del río, pese a las advertencias.
Las nuevas disposiciones fueron detalladas por el Gobierno provincial y difundidas por medios oficiales, con la intención de evitar accidentes y reducir el impacto ambiental en un entorno considerado frágil por sus características geológicas y químicas.
La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, sostuvo: “Nuestro compromiso es cuidar los espacios naturales de Neuquén y, al mismo tiempo, garantizar que puedan ser disfrutados de manera segura y responsable”.
Qué cambió en el acceso al Salto del Agrio y por qué
Las medidas apuntan a limitar de manera efectiva el ingreso a áreas peligrosas, sin cerrar el atractivo turístico. El recorrido principal y los miradores continúan habilitados, mientras que se reforzaron caminos, barreras físicas y señalización preventiva.
Esteves remarcó que “promover el turismo implica también asumir la responsabilidad de prevenir riesgos, proteger a las personas y resguardar ecosistemas frágiles”, en referencia al equilibrio entre disfrute y preservación ambiental.
El río Agrio presenta aguas con elevada acidez y alta concentración de minerales de origen volcánico, además de paredes rocosas abruptas y ausencia de servicios de rescate permanentes, condiciones que elevan el nivel de riesgo.
Desde la administración del área recordaron que el incumplimiento de las restricciones constituye una infracción a la ley provincial 1875, que habilita sanciones administrativas y legales para quienes no respeten las disposiciones vigentes.
Comentarios