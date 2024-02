Romina será operada para prevenir el cáncer de útero, pero viajará de Roca hasta el hospital de Jacobacci

Luego de meses de espera para ser operada en el hospital de Roca y prevenir un cáncer de cuello uterino, Romina Araceli podrá ser intervenida en el centro médico de Jacobacci.

La semana pasada RÍO NEGRO dio a conocer su angustioso reclamo. La madre de tres hijos, que vive en Roca, contó que le cambiaron varias veces la fecha de cirugía en el Francisco López Lima y la explicación que le dieron es que “solo se realizan operaciones de vida o muerte”. Sin embargo, si no la operan a tiempo su cuadro puede avanzar a un cáncer.

Su caso también se dio a conocer en RÍO NEGRO RADIO y la misma ministra de Salud, Ana Senesi, dijo que tomaría cartas en el asunto. Sin embargo, Romina contó que no recibió ninguna respuesta del ministerio de Salud ni tampoco del hospital de Roca, pero sí que se pusieron en contacto con ella las autoridades y profesionales del centro médico de Jacobacci para ofrecer operarla.

Emocionada, la mujer viajará hasta aquella localidad este viernes para ser intervenida recién el lunes ya que no hay colectivos que viajen durante el fin de semana hasta Jacobacci. “La operación va a salir gratis, y lo único que yo me tendría que ocupar es de la movilidad, y de estadía, porque no tienen dónde ofrecerme el lugar”, contó muy contenta.

La mujer señaló que usará el dinero que ha juntado de las rifas para cubrir esos gastos. “Estoy emocionada, porque no esperaba esto y agradecida a la persona que me hizo el contacto y al hospital de Jacobacci”, reconoció conmovida hasta las lágrimas.

Romina debe dejar el tratamiento en el hospital de Roca, a pesar de vivir en Roca

La situación de Romina es bastante insólita, porque el centro médico de Roca es un hospital zonal que cuenta con excelente equipamiento para realizar estas cirugías. Incluso vienen pacientes de otras ciudades a atenderse. La madre señaló que desde el centro de salud de Jacobacci le confirmaron que la ministra Senesi está al tanto de esto y dio su visto bueno para que se atendiera allí.

Pero Romina Araceli no se preocupa por esto ya que desde la Línea Sur sí respondieron a su pedido desesperado por ayuda. “La nota fue muy compartida en las redes quiero decirle a la gente que compró las rifa que todo eso va a estar destinado a los estadía, los pasajes y todo eso y estoy muy agradecida con todos lo que ayudaron”, expresó conmovida.