Ruta 7: un accidente terminó con una joven en el hospital tras ser encerrada por una camioneta

Una joven de 25 años perdió el control de su auto y terminó en un desagüe en Vista Alegre Sur, a un costado de la Ruta 7 de Neuquén. El vehículo quedó encajado en el barro y la conductora debió ser rescatada y asistida por personal policial y de salud.

Una tarde que parecía rutinaria en la Ruta 7 terminó en un accidente con consecuencias para una conductora de Centenario.

De acuerdo a lo informado por Centenario Digital, la joven relató que “una camioneta lo encerró” cuando circulaba cerca de Vista Alegre Sur y, tras perder el control, su vehículo terminó en un desagüe.

El rescate en Ruta 7 que dejó a la conductora en shock

El hecho ocurrió este martes, pasadas las 17:45, a pocos metros de la calle 11 en Vista Alegre Sur. El Chevrolet Aveo que conducía la mujer se despistó y quedó atrapado en la banquina. A raíz del impacto, la víctima debió ser trasladada al Hospital de Centenario en estado de shock.

Personal de la Comisaría 49 acudió rápidamente al lugar y encontró a la joven imposibilitada de salir por sus propios medios, debido al barro acumulado en el desagüe.

Bomberos y policías trabajaron para rescatar a la conductora atrapada. Foto: Centenario Digital

Al operativo se sumaron una ambulancia del Hospital Natalio Burd, bomberos voluntarios y efectivos de la División Tránsito de Villa Obrera.

Finalmente, la joven fue derivada por prevención al hospital local, donde se le realizaron los controles médicos correspondientes. Aunque no sufrió heridas graves, atravesó un estado de shock.

Un operativo que obligó a cortar un carril en la Ruta 7

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, un carril de la mano Centenario–Vista Alegre quedó interrumpido para facilitar el trabajo de bomberos y la posterior remoción del vehículo.

El procedimiento generó demoras en la circulación por la ruta, aunque luego el tránsito fue restablecido con normalidad.