Cortes en la Ruta 40, entre Dina Huapi y Bariloche: miércoles complicado por el traslado de un avión al memorial de Malvinas

La ciudad de Bariloche se alista para un evento histórico. Con motivo de los trabajos finales para la inauguración del memorial por los caídos en la guerra de Malvinas, habrá cortes intermitentes de tránsito en la Ruta 40 este miércoles. El motivo es el traslado de un avión de combate supersónico, que será una de las piezas centrales del nuevo espacio. ¿Hasta cuándo durará el corte?

Es necesario recordar la obra, ubicada en la costanera céntrica, junto al Puerto San Carlos, tiene fecha de inauguración para el 6 de septiembre.

El memorial no solo contará con un espacio cultural y un museo, sino que también albergará un Mirage MIII EA, el primer avión de combate supersónico de la Fuerza Aérea Argentina. Este ejemplar fue un componente clave de la defensa aérea del país, conocido por su capacidad de portar misiles y realizar intercepciones.

Detalles de los cortes de tránsito

Según informaron las autoridades locales, los cortes se realizarán sobre la Ruta 40 entre Dina Huapi y Bariloche. Los mismos serán de carácter intermitente por lo cual se recomienda a los conductores tomar vías alternativas y circular con precaución por las zonas afectadas.

Horario: de 8.30 a 11.30 de la mañana.