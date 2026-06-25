San Javier celebrará sus 244° años con dos jornadas de fiesta, tradición, deporte y cultura

Las actividades comenzarán el sábado 4 de julio a las 11, en la Plaza 1° de Julio. Foto: Marcelo Ochoa.

San Javier se prepara para vivir un fin de semana de festejos por su 244° aniversario con una nutrida agenda de actividades que combinaran tradición, deporte y cultura. La celebracion se desarrollara durante el sábado 4 y el domingo 5 de julio, convocando a vecinos y visitantes de distintos puntos de la localidad.

Las actividades comenzarán el sábado 4 de julio a las 11, en la Plaza 1° de Julio, donde se realizará el acto oficial por el aniversario. La jornada incluirá el desfile institucional, el tradicional desfile criollo y el corte de la torta aniversario.

Por la tarde, desde las 18, se llevará a cabo un Gran Bingo Familiar, que además contará con la presentación del grupo Dance Flow, con espectáculos de zumba y ritmos urbanos.

El cierre del primer día será a partir de las 21, con una Gran Peña Aniversario, que ofrecerá servicio de cantina y una destacada grilla artística integrada por Ballet Folclórico Golondrinas del Viento (Guardia Mitre), Las Voces de Mi Bandera, Mayid Heiland, Ballet Mi Tierra, Pasitos de Mi Pueblo (San Javier), Arte Popular Alpataco, Trío Vocal Alpataco, la pareja solista Kevin y Rosana y Los Imprevistos.

Tradición y deporte para la segunda jornada

La celebración continuará el domingo desde las 8, con la realización del Primer Concurso Provincial del Asador, una de las principales novedades de esta edición.

A las 10 se desarrollará el tradicional Concurso de Descoladores de Cebolla, una competencia que pone en valor una de las actividades productivas más representativas de la región.

Luego, a las 11, se disputará el Duatlón Copa Challenger, sumando una propuesta deportiva al cronograma aniversario.

El cierre cultural estará a cargo del Grupo de Folclore de San Javier, Pablo Navarrete, Danza Gaucho Molina y ADN Calderón, quienes serán los encargados de despedir los festejos.

Desde la comuna invitaron a toda la comunidad y a visitantes de la región a participar de las actividades previstas para celebrar un nuevo aniversario de una de las localidades más emblemáticas del Valle Inferior de Río Negro.