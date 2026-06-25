El aceite de cocina usado ya tiene destino en Viedma: dónde llevarlo y por qué no debe tirarse al desagüe

La Municipalidad de Viedma puso en funcionamiento un nuevo espacio destinado a la recepción y disposición segura de Aceites Vegetales Usados (AVU) en la Planta de Clasificación Girsu. La iniciativa busca evitar la contaminación ambiental provocada por el descarte inadecuado del aceite de cocina y darle un nuevo destino mediante su transformación en biocombustibles de segunda generación.

El nuevo punto de recepción funciona en el Depósito Voluntario de Residuos (DVR), donde se acondicionó un sector específico con tanques y bateas de contención para que los vecinos puedan depositar de manera segura el aceite utilizado en frituras y otras preparaciones domiciliarias.

Qué harán con el aceite usado que se reciba en Viedma

Desde el Municipio explicaron que los aceites recolectados serán retirados periódicamente por las empresas RBA y Sodir, operadores habilitados e inscriptos en los registros correspondientes, que visitan regularmente la ciudad para gestionar este tipo de residuos.

Una vez retirado, el material será enviado a plantas donde será procesado para la elaboración de biocombustibles de segunda generación, promoviendo así el aprovechamiento de un residuo que, de otro modo, podría generar importantes impactos ambientales.

Para garantizar una correcta disposición, cada generador deberá depositar el aceite usado directamente en los tanques especialmente instalados dentro de las bateas de contención, diseñadas para evitar derrames.

Por qué es importante no tirar el aceite por el desagüe

El Municipio recordó que la disposición incorrecta de los aceites vegetales usados puede provocar contaminación del suelo y de los cursos de agua. Además, su vertido en piletas o desagües domiciliarios genera obstrucciones en las cañerías y puede ocasionar inconvenientes en la red cloacal.

Dónde funciona el punto de recepción de aceite usado en Viedma

El Depósito Voluntario de Residuos de la Planta de Clasificación Girsu está ubicado sobre la calle 30, a unos 2,5 kilómetros de la Unidad Penal Nº 12.

El predio permanece abierto todos los días, de 8 a 18.

Además del aceite vegetal usado, en este espacio también pueden entregarse residuos reciclables, restos de poda y ramas, así como residuos voluminosos, entre ellos electrodomésticos fuera de uso, muebles en desuso y chatarra.