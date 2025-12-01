Se casaron en Estados Unidos y se divorciaron en El Bolsón: un complejo turístico y una biblioteca quedaron fuera de la división de bienes

Un complejo turístico de lujo en el paraje Mallín Ahogado y una biblioteca de 4.000 libros formaron parte de la disputa por los bienes conyugales de una pareja estadounidense que se radicó en El Bolsón en la década del 90.

Al divorciarse, la mujer presentó una demanda ante el Juzgado Multifueros de El Bolsón a fin de determinar los bienes que formaban parte de la sociedad conyugal.

Según detallaron desde el Poder Judicial, el predio de Mallín Ahogado cuenta con una casa principal, cabaña, un spa, un galpón, un biodigestor, invernaderos, senderos, escaleras al río y una biblioteca de 4.000 ejemplares. «Todas esas instalaciones se desarrollaron dentro de tierras fiscales ocupadas por la fundación Land Ethic Action Foundation, constituida en California y administrada por ambos integrantes del matrimonio«, explicaron.

Si bien la demandante incorporó esas construcciones y bienes porque los entendió como parte del proyecto familiar que la pareja sostuvo durante más de veinte años, la jueza consideró que no podían ingresar a la división de bienes gananciales por tres motivos. Por un lado, pertenecen a una persona jurídica independiente (una fundación), se encuentran en tierras fiscales sujetas a un régimen específico y además, no figuran inscriptos a nombre del matrimonio.

Los informes de la Dirección de Tierras confirmaron que las 260 hectáreas de Mallín Ahogado pertenecen al Estado provincial y se encuentran bajo ocupación provisoria de la fundación. «Ninguna construcción situada en ese predio puede considerarse ganancial ya que la normativa de tierras fiscales impide asignar titularidad privada sobre las mejoras», plantearon.

La municipalidad confirmó además que el complejo turístico figura registrado a nombre de la fundación extranjera.

La jueza solo consideró como bienes gananciales un inmueble en el centro de El Bolsón, donde funcionan dos locales comerciales, y una camioneta Toyota Hilux. Esta sentencia de primera instancia no está firme y podría ser apelada.