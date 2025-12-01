Día Mundial del Sida: «El tratamiento cambia el pronóstico de vida»

La tasa de los diagnósticos tardíos es alta. Insisten en la importancia de los testeos. Foto: archivo

«Hoy el pronóstico de una persona con infección de VIH en una etapa precoz es similar al de una persona que no está infectada. Es un estímulo adicional; por eso, vale la pena testearse. El tratamiento cambia el pronóstico de vida«. Así lo manifestó Marcelo Losso, jefe del Área Enfermedades Emergentes e investigador principal en el hospital Ramos Mejía, en Buenos Aires, al tiempo que destacó la alta eficacia de los tratamientos antirretrovirales.

Sin embargo, las estadísticas no son alentadoras y muestran un contraste preocupante: las nuevas transmisiones de VIH cayeron un 40% a nivel mundial desde 2010, pero aumentaron un 9% en América Latina. La pandemia sigue activa y las brechas en prevención, diagnóstico y tratamiento continúan siendo profundas.

La tasa de diagnósticos tardíos sigue preocupando en América Latina. De acuerdo al último Boletín Epidemiológico, representa el 45% de los nuevos casos de VIH.

Río Negro registró un aumento del 20% en los diagnósticos de VIH -que afecta principalmente a la población adulta- y el mismo porcentaje para los casos de sífilis -más que nada en adolescentes y adultos jóvenes- durante el último año.

Darío Di Pratula, referente de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de Río Negro, recalcó que estas cifras responden a la situación a nivel nacional. «Tras el desfinanciamiento de Nación y el acomodamiento de los presupuestos provinciales, este año aumentaron los insumos disponibles para los tratamientos», dijo.

Desde Aids Healthcare Foundation (AHF) Argentina resaltaron la importancia de hacerse los chequeos de manera frecuente, «ya sea como parte de los exámenes de rutina o ante la posibilidad de haber estado expuesto a una práctica de riesgo -como uso de jeringas o relaciones sexuales sin preservativo-«.

«Solo un 15% de las personas que deberían usar preservativos lo usan. Todo eso conlleva a que haya un 9% más de nuevas infecciones en las Américas y que sea la única región donde la cifra sigue aumentando -cuando en otras regiones del mundo ha bajado-«, resumió Miguel Pedrola, director científico de AHF para Latinoamérica y el Caribe, a diario RÍO NEGRO.

Los testeos de VIH son gratuitos y no es necesaria una orden médica. En el centro de salud deben explicar de qué se trata.

Nuevas modalidades de prevención que pueden cambiar el curso de la epidemia

Losso destacó que el tratamiento para la infección por VIH es «sumamente simple, fácil de tomar y con muy baja chance de producir efectos adversos».

«Si alguien está infectado, lo mejor es enterarse para recibir tratamiento y continuar con la vida normalmente, sin que la infección tenga impacto sobre la esperanza de vida», sintetizó Losso que además es profesor de Farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

También celebró la confirmación de «modalidades nuevas de prevención» vinculadas a personas que no están infectadas, pero tienen una chance mayor de infectarse por su estilo de vida o ciertas conductas.

«Ese concepto se conoce como PREP -Profilaxis Pre Exposición-, una forma de prevención que se administra antes de que la persona se exponga. Estas personas reciben una medicación a diario y evita la infección por encima del 98%; de modo que es una medida efectiva», señaló.

El médico destacó también el desarrollo de nuevas drogas que se pueden administrar a los pacientes con «una inyección subcutánea simple, similar a la que se aplican los diabéticos con la insulina, cada seis meses u otra droga intramuscular. Son nuevas modalidades de prevención que pueden cambiar el curso de la epidemia«. Aclaró que esas drogas no están disponibles aún en Argentina, pero «el camino es hacia esa modalidad».

Por otra parte, Losso lamentó que «a nivel mundial, estamos asistiendo a una caída en el compromiso del financiamiento de los países centrales a la provisión de los tratamientos y las formas de prevención».

«En Argentina hay que mirar con atención el financiamiento: hay preocupación en torno a la reducción significativa de los fondos destinados Dirección de Sida del Ministerio de Salud de Nación -abocada a la compra de medicamentos y a las formas de prevención-«, dijo y agregó que «de acuerdo al informe elaborado por un grupo de pacientes, el presupuesto del 2026 tiene una reducción en valor dólar del 38% en relación al de 2024. En cuanto a su representación porcentual, este programa dentro del Ministerio pasa de 4,8% en 2023 al 2% al 2026«.

Con el tratamiento adecuado y continuo, una persona con VIH puede tener una carga viral indetectable. Y cuando su carga viral es indetectable, no se transmite el virus por vía sexual”, Miguel Pedrola, director científico de AHF para Latinoamérica y el Caribe.

Varones heterosexuales mayores de 45 años

Todas las personas sexualmente activas deben testearse con frecuencia. El test rápido, que consiste en un pinchazo en el dedo, permite acceder al resultado en 15 minutos. De ser necesario, el tratamiento está disponible porque la ley así lo garantiza.

Losso insistió en que «la gente debe comprender que si está infectada, lo mejor es enterarse. Y para eso deben testearse«. Puso la mirada en el grupo de varones adultos heterosexuales, por encima de los 45 años, ya que se suelen considerar «fuera de riesgo». Por eso, no hay campañas dirigidas a este sector de la población.

«Hay que mirar con atención esta región en la que se ha visto modificada la curva descendente de infecciones. Esto tiene que ver con la disrupción de programas de prevención y la disminución de campañas», apuntó.

En Argentina, se estima que hay entre 140 y 160 mil personas infectadas con VIH, de las cuales el 75% conoce su diagnóstico. «Una cuarta parte de ese universo desconoce su diagnóstico. Lo cierto es que hay muchas posibilidades para testearse en los centros públicos y privados. Una excelente oportunidad es cuando uno va al control médico por cualquier otra razón y le solicitan un control de laboratorio», manifestó.

Refuerzo de testeos en Río Negro

Di Pratula aseguró que reforzarán los testeos de VIH durante las tres primeras semanas de diciembre. «No es necesario turno, ni preparación y es gratuito. El problema que vemos es que cada vez se usa menos el preservativo. Hay menos autocuidado y cuidado del otro. Y lo cierto es que la mejor prevención sigue siendo el método de barrera», dijo.