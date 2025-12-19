Un auto cae por un barranco en la Ruta 23 y mueren dos personas, a pocos kilómetros de Bariloche

El incidente vial ocurrió este viernes por la tarde en la Ruta Nacional 23, a unos 30 kilómetros de Bariloche. (foto de archivo)

Un hombre que manejaba un Renault 9, que circulaba por la Ruta Nacional 23, perdió el control del automotor en una curva y el vehículo cayó por un barranco de varios metros de altura. Como consecuencia de la caída, dos de los acompañantes murieron esta tarde de viernes, informaron fuentes judiciales y policiales.

El siniestro vial ocurrió entre las 19 y las 20, a la altura de la Estancia San Ramón, distante a unos 30 kilómetros de Bariloche.

Las fuentes comunicaron a Diario RÍO NEGRO que el conductor del auto fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Ramón Carrillo. Mientras que una mujer y un hombre murieron como consecuencia del siniestro vial.

Revelaron que las dos víctimas fatales tenían domicilio en el barrio El Maitén de Bariloche. Eran dos jubilados de más de 70 años.

Las fuentes comentaron que personal de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro se trasladó hasta el lugar tras recibir el aviso del incidente vial. Cuando el personal policial llegó al sitio advirtió que el Renault 9, blanco, había caído por el precipio y una mujer y un hombre habían muerto. Mientras que el conductor estaba con vida con lesiones de consideración.

Por eso, avisaron a la fiscalía en turno de Bariloche, que se dirigió hasta el sitio de la tragedia para coordinar las primeras diligencias.

La identidad de las víctimas fatales se mantiene por el momento en reserva. De acuerdo a las primeras averiguaciones, los tres ocupantes regresaban a Bariloche, procecentes de Pilcaniyeu, cuando el conductor perdió el control del auto en una curva por causas que se investigan y cayó por la pendiente pronunciada.

Según observaron las fuentes, la hipótesis preliminar señala que el vehículo dio varios tumbos por el precipicio.