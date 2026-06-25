Se desprendió el techo de un aula en una escuela de San Antonio Oeste y evacuaron a los alumnos

Técnicos del área de Infraestructura Escolar se trasladaron al establecimiento para verificar qué ocurrió. Foto: gentileza.

Un desprendimiento de parte del cielorraso se registró este jueves en un aula de la ESRN 38 de San Antonio Oeste, por lo que el espacio fue desafectado de manera preventiva mientras se realizan las inspecciones correspondientes.

Según informaron desde el Ministerio de Educación de Río Negro, técnicos del área de Infraestructura Escolar se trasladaron al establecimiento para verificar qué ocurrió y evaluar el estado del techo.

Por el momento, no hay confirmación oficial de personas heridas a raíz del incidente

Como medida preventiva, el aula afectada dejó de utilizarse y los estudiantes fueron reubicados en la biblioteca para que las clases puedan continuar con normalidad mientras se desarrollan las tareas de inspección.

El aula afectada dejó de utilizarse y los estudiantes fueron reubicados en la biblioteca. Foto: gentileza.

Hasta el momento, desde la cartera educativa señalaron que se está trabajando para determinar las causas del desprendimiento del cielorraso.

Por el momento, no hay confirmación oficial de personas heridas a raíz del incidente.