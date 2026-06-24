Definen el nuevo Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del hospital Zatti de Viedma

Vanesa Bueno, licenciada en Enfermería y especialista en Educación, fue elegida como nueva coordinadora del Comité de Capacitación, Docencia e Investigación (CCDI) del hospital «Artémides Zatti» de Viedma.

El equipo quedó integrado por representantes de los cinco departamentos que estructuran la actividad hospitalaria: el Departamento de Área Médica (DAM), el de Actividades Programadas para el Área (DAPA), el de Enfermería; el de Servicios Técnicos y Auxiliares (STA) y el de Administración.

Con esta decisión «se busca garantizar una mirada amplia e interdisciplinaria sobre las acciones de capacitación, formación e investigación que se desarrollan en el Área Programa Viedma de salud».

Durante un encuentro realizado este martes se abordaron aspectos vinculados a la organización actual del comité, se analizaron las líneas de trabajo en curso y se definieron nuevos desafíos y objetivos para esta etapa.

Entre los temas prioritarios se encuentran la revisión y fortalecimiento de convenios con instituciones educativas y de salud de alcance local, provincial y nacional, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación, intercambio y desarrollo profesional para los equipos de salud.

El Comité de Capacitación, Docencia e Investigación «cumple un rol fundamental dentro del hospital, ya que promueve la formación continua de los trabajadores y trabajadoras, acompaña las actividades docentes y fomenta la producción de conocimiento a través de la investigación».

Se explicó que «estas acciones contribuyen a fortalecer la calidad de la atención, impulsar la actualización permanente de los equipos y favorecer la incorporación de nuevas herramientas y estrategias de trabajo».

El CCDI cuenta con una trayectoria de varios años en la institución y «tras un proceso de fortalecimiento y reorganización iniciado en 2021, el comité ha logrado consolidar diversas líneas de trabajo vinculadas a la capacitación y la articulación con instituciones formadoras».

Con esta nueva conformación, «se busca dar continuidad a ese camino, profundizando las acciones desarrolladas y proyectando nuevas iniciativas que acompañen el crecimiento institucional y el fortalecimiento de los equipos de salud», según se indicó.