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Política

Definen el nuevo Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del hospital Zatti de Viedma

El equipo quedó integrado por representantes de los cinco departamentos que forman parte de la actividad hospitalaria.

Redacción

Por Redacción

El hospital "Artémides Zatti" de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

El hospital "Artémides Zatti" de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Vanesa Bueno, licenciada en Enfermería y especialista en Educación, fue elegida como nueva coordinadora del Comité de Capacitación, Docencia e Investigación (CCDI) del hospital «Artémides Zatti» de Viedma.

El equipo quedó integrado por representantes de los cinco departamentos que estructuran la actividad hospitalaria: el Departamento de Área Médica (DAM), el de Actividades Programadas para el Área (DAPA), el de Enfermería; el de Servicios Técnicos y Auxiliares (STA) y el de Administración.

Con esta decisión «se busca garantizar una mirada amplia e interdisciplinaria sobre las acciones de capacitación, formación e investigación que se desarrollan en el Área Programa Viedma de salud».

Durante un encuentro realizado este martes se abordaron aspectos vinculados a la organización actual del comité, se analizaron las líneas de trabajo en curso y se definieron nuevos desafíos y objetivos para esta etapa.

Entre los temas prioritarios se encuentran la revisión y fortalecimiento de convenios con instituciones educativas y de salud de alcance local, provincial y nacional, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación, intercambio y desarrollo profesional para los equipos de salud.

El Comité de Capacitación, Docencia e Investigación «cumple un rol fundamental dentro del hospital, ya que promueve la formación continua de los trabajadores y trabajadoras, acompaña las actividades docentes y fomenta la producción de conocimiento a través de la investigación».

Se explicó que «estas acciones contribuyen a fortalecer la calidad de la atención, impulsar la actualización permanente de los equipos y favorecer la incorporación de nuevas herramientas y estrategias de trabajo».

El CCDI cuenta con una trayectoria de varios años en la institución y «tras un proceso de fortalecimiento y reorganización iniciado en 2021, el comité ha logrado consolidar diversas líneas de trabajo vinculadas a la capacitación y la articulación con instituciones formadoras».

Con esta nueva conformación, «se busca dar continuidad a ese camino, profundizando las acciones desarrolladas y proyectando nuevas iniciativas que acompañen el crecimiento institucional y el fortalecimiento de los equipos de salud», según se indicó.


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Vanesa Bueno, licenciada en Enfermería y especialista en Educación, fue elegida como nueva coordinadora del Comité de Capacitación, Docencia e Investigación (CCDI) del hospital "Artémides Zatti" de Viedma.

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