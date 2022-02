Se necesitan 91.154 pesos para no ser pobre en Neuquén

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá hoy el dato mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC): la inflación. El número, estimado por consultores privados en un porcentaje similar al 4% de enero de 2021, es clave no solo para la economía doméstica, sino también para las negociaciones salariales y la política, en el escenario de un acuerdo con el FMI. Esa mirada macro tiene un impacto directo en las góndolas. Las neuquinas, una de las más caras del país, anticipan una suba de precios de los alimentos, según un relevamiento local, del 3,14%.

“Lo que suele suceder desde hace un tiempo es que los porcentajes que comparan la variación mensual suelen ser menores al promedio nacional, pero los precios en la Patagonia ya son mucho mas elevados que los de otra regiones”, explicó Sebastián Íbalos del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi).

La medición de lo que el instituto denomina Índice Barrial de Precios (IBP) también se anticipó al IPC provincial, que difunde -el mismo día que Nación- la Dirección de Estadística y Censos de Neuquén, y estableció que en enero el valor de la Canasta Básica Alimentaria fue de 38.954 pesos y la Canasta Básica Total de 91.154 psos.

La canasta de alimentos, que releva 58 productos en 124 comercios de la zona Confluencia neuquina, reveló un aumento del 3,14% respecto de diciembre de 2021 y estableció que una familia tipo -de cuatro personas- necesitó en la región casi 39 mil pesos mensuales para no quedar debajo de la línea de indigencia.

El rubro que mayores subas de precio registró fue el de verdulería con un 5% general. El tomate aumentó un 42,8%, la zanahoria un 24,8%, la batata un 20%, la acelga un 11% y la docena de huevos un 7%.

En tanto los productos de carnicería se incrementaron en un 3,27%. Los cortes con mayores subas de precio fueron espinazo (15,6%), asado (11,2%), hígado (3%) y nalga (2,5%).

Para los productos de almacén se registró un aumento del 2,34%. El precio del arroz subió un 9,8%, el de las lentejas 7,1%, el pan 6,6% y la yerba 3,8%.

Como ocurre con el asado, que es uno de los cortes incluidos en el programa de precios baratos para las carnes, y que aumentó casi cuatro veces por encima del dato final, para Íbalos los programas de control de precios y la fiscalización de los mismos presentan fallas en el objetivo que persiguen.

“Es preocupante lo que pasa porque lo que vemos es que los mecanismo que se utilizan (desde el gobierno) para frenar los precios no están funcionando”, señaló el referente del relevamiento y agregó que “los mecanismos de control de precios no se cumplen o no se llevan adelante con seriedad. Cuando se anuncian empiezan con ímpetu y con los meses se desinfla. Es muy desprolijo porque generalmente faltan productos”.

Según los propios datos del ISEPCi el incremento de la canasta básica de alimentos fue del 30% en los últimos nueve meses. En marzo de 2021 los 58 productos relevados en la región totalizaban un monto de $29.816, mientras que para el mismo cálculo pero de enero de este año sumó $9.138 más, para totalizar en $38.954, en el inicio del 2022.

Linea de pobreza

La Canasta Básica Total define la línea de pobreza que, para la región fue estimado por el ISEPCi en 91.154 pesos para enero de este año, con una suba mensual del 2,7%. El cálculo, al igual que el oficial del Indec, toma como referencia los gastos en vivienda, movilidad y alimentación, entre otros, que necesita una familia tipo de cuatro personas.

Por debajo de ese monto se considera que el grupo familiar se encuentra debajo de la línea de la pobreza. El último dato disponible del Indec, que corresponde a la Encuesta Permanente de Hogares del primer semestre de 2021, arrojó que el aglomerado Neuquén-Plottier contaba con un 41% de personas en la pobreza y un 9,8% bajo la línea de indigencia: 127.387 personas pobres y otras 30.423 en la indigencia.

El impacto de los alquileres fue una de las determinantes por el fin del congelamiento que se había decretado para la pandemia y que se extendió hasta el 31 de marzo del año pasado. Antes de esa fecha muchos inquilinos renegociaron sus contratos o ingresaron a otros nuevos que, bajo la ley de alquileres, se actualiza anualmente y tuvo valores promedio del 55%.

Si bien la CBT, según el ISEPCi, tuvo un aumento de casi $20.000 en los últimos nueve meses, en la comparación mensual mostró un comportamiento moderado, pero las subas aplicadas en febrero -como por ejemplo en combustibles- y las proyectadas para marzo y los meses siguientes, anticipan un panorama desalentador para las familias neuquinas en el acceso a bienes y servicios básicos.

Tarifas y el transporte público, las nuevas subas

El Municipio de Neuquén oficializó la audiencia pública por el transporte público de pasajeros de la ciudad que se realizará el sábado 5 de marzo. El tema central será el servicio de colectivos en general, pero uno de los puntos será la tarifa. Si bien hasta ahora las actualizaciones estaban sujetas al pedido de la empresa prestadora y las condiciones del contrato, no se descarta una modificación. El mes pasado se realizó la última actualización del boleto en la capital provincial que tuvo un incremento del 40% y pasó de $43,17 a $61,20 en la tarifa plana, la que paga la mayoría de los usuarios.

En la actualidad hay expectativas de lo qué pueda pasar con la quita de subsidios a la Ciudad de Buenos Aires y que tendría impacto positivo para los fondos que reciben las provincias y giran a los municipios. Por lo pronto en Neuquén reconocen que hay un atraso de dos meses por parte de Nación en el envío del dinero para cubrir el porcentaje que el boleto no paga.

Otro de los puntos que está en revisión, pese a que todavía no tomó estado público, es un pedido de actualización de la tarifa de CALF. Esta situación está contemplada en el nuevo contrato de concesión para el impacto de las actualizaciones salariales y lo que se denomina “pass through” (pase directo) cuando aumenta la energía que vende Cammesa a las distribuidoras. Ayer en declaraciones radiales el presidente de la cooperativa, Darío Lucca, aseguró que la tarifa de CALF no es la más cara, pero reconoció que es “una de las más caras del país”. Sigue pendiente un reclamo de hoteleros y comerciantes por lo que fue el cambio con el cálculo de la potencia contratada.

En paralelo el gobierno provincial confirmó que renovará la tarifa social, pero con un reempadronamiento.

El colectivo aumentó un 40% en enero de este año. Archivo: Matías Subat

Un dato que proyecta un frente de complicaciones

La inflación del primer mes del año rondaría entre el 3,8% y el 4%, según la estimación de las consultoras privadas, con aceleración de precios en los alimentos por encima del nivel general.

El propio gobierno, a través del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, vaticinó una aceleración de precios al sostener que el dato oficial repetirá la variación mensual del primer mes de 2021: 4%.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), difundirá hoy la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que tiene un alcance de relevamiento nacional, mayor al de las consultoras privadas.

La consultora Eco Go espera una inflación de 3,8% para el primer mes del año con una marcada aceleración en alimentos que registrarían una suba de 5,2%.

Para Ecolatina, la inflación de enero, se ubicaría cerca del 3,8%, mientras que para la consultora Analytica, el alza de precios minorista repetiría la cifra de diciembre del 3,8%.

La proyección de la consultora GRA, pronosticó una variación del orden de 3,8% para enero por los aumentos anunciados y los movimientos de precios que ya hubo, sumados a la estacionalidad, aunque advirtió que la suba se podría ubicarse por encima de esa estimación.

La consultora Equilibra, mostró una estimación de la variación del IPC nacional para enero en alrededor del 4%, mientras que el estudio de LCG estimó que el alza del costo de vida rondaría el 3,8% y para Data Market estará cerca del 4%.

Según la estimación de las consultoras privadas los aumentos en indumentaria y calzado, vivienda y salud están por encima del indicador general superando la inflación mensual.

En el primer mes del año la inflación, de confirmarse los pronósticos privados, superaría así los datos de los últimos meses del 2021 con una aceleración de la variación de precios.

Inciden en la inflación de enero los aumentos de prepagas, educación privada y alquileres, más un nuevo salto fuerte en el precio de los alimentos.

Los combustibles impactarán en el dato de inflación de febrero. Foto: Archivo