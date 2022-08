Se presentó la novena edición de los Encuentros Culturales Rionegrinos

Se presentaron en Viedma las instancias regionales de los Encuentros Culturales Rionegrinos que se realizarán del 5 al 17 de septiembre.

Será la novena edición de los Encuentros Culturales Rionegrinos, de la que participarán jóvenes y adultos mayores de todo la provincia que participarán en las instancias locales y que buscarán un lugar en el gran cierre en Bariloche y Las Grutas, previsto para noviembre.

El acto de presentación contó con las presencias del vicegobernador Alejandro Palmieri, del secretario de Estado de Cultura, Ariel Avalos; de los ministros de Educación y Derechos Humanos, Pablo Nuñez; y de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Natalia Reynoso; y la titular de la SENAF, Roxana Méndez.

Sobre la propuesta Avalos indicó que «Encuentros Culturales es un programa insignia de la Secretaría, es inclusivo, donde niños, jóvenes y adultos mayores participan de todas las expresiones artísticas; y que podamos volver después de la pandemia es un motivo de mucha alegría».

Firmas de convenios de cooperación

Durante el encuentro también se firmaron tres convenios de cooperación para potenciar y fortalecer la actividad cultural en Río Negro.

La Secretaría de Estado de Cultura rubricó un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, a través del programa socio recreativo Recrearte para desarrollar 50 talleres de participación y contención social en toda la provincia.

Con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, para la incorporación, desarrollo y aplicación de contenidos folklóricos en todos los niveles y establecimientos educativos de nuestra provincia.

Por último, se formalizó la entrega de elementos y materiales para la SENAF que tendrá como destino cientos de niños y niñas que realizarán murales artísticos en Bariloche, El Bolsón, Río Colorado, Jacobacci, Lamarque, Viedma y el balneario El Cóndor conmemorando el mes de las infancias.

Encuentros culturales: inscriben en Viedma

Hasta el 20 del corrriente este estará abierta la inscripción para participar de la instancia local de los Encuentros Culturales Rionegrinos 2022 y la selección local se realizará el 22 de este.

Los interesados deben anotarse en el Centro Municipal de Cultura, de manera presencial, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20; y también se reciben consultas a través del correo: culturaviedma.convocatorias@gmail.com.

Las disciplinas, con diferentes categorías, son:

Conjunto de Danza, Pareja de Danza, Canto Solista, Fotografía, Pintura y Dibujo y Cuento; en las categorías sub 12, sub 15, sub 18 y +60 años.

Historieta y Humor Gráfico, Vídeo Minuto, Hip Hop y Free Style; en sub 12, sub 15 y sub 18.

Grupo Musical, Teatro y Títeres, de 15 a 18 años.

Canto Coral Colectivo, Solista Instrumental, Artesanías y Poesía; para adultos mayores de 60 años.