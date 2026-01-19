Se reactivaron varios focos de incendio en Puerto Patriada: el fuego sigue «contenido» pese a las condiciones adversas

Fue un lunes complicado en la lucha contra los incendios en Chubut. En Puerto Patriada, se reactivaron varios focos ígneos que obligaron un gran despliegue del Servicio Provincial de Manejo del fuego. Pese a las condiciones adversas, informaron que el fuego se mantiene contenido.

El incendio que inició hace aproximadamente dos semanas ya afectó 14.770 hectáreas de matorral, bosque implatado y nativo. Desde el SPMF de Chubut precisaron que aún se desconoce la causa del siniestro.

En dónde se reactivaron los focos de incendio en Puerto Patriada

Después del mediodía, se activaron varios focos, principalmente en los cañadones de El Trueno y Bahía las Percas. También ocurrió en el campo de Payan Delgado.

En total se desplegaron 241 combatientes en todos los focos. En principio, ingresaron caminando, embarcado y helitransportado al Sector de Bahía Las Percas – Bahía Desafío – La Condorera.

Allí, realizaron recorridos, tareas de enfriamiento y repaso de líneas con herramientas manuales sobre focos secundarios.

«En el zona de Bahía Las Percas el personal trabajó con herramientas manuales, mientras que en campo de Payan Delgado operaron medios aéreos», precisaron.

Por su parte, en el sector de El Coihue (km 6), Arroyo Las Minas y La Burrada, se reactivaron puntos calientes dentro del perímetro, pero no alcanzaron a quemar las islas. En estos focos se realizaron enfriamientos con equipos de agua y operaron los medios aéreos.

Por último, en el sector de El Pedregoso y en cercanías del Rincón de Lobos también se registraron reactivaciones dentro del perímetro. El personal trabajó en el lugar con equipos de agua.