El Parque Nacional Nahuel Huapi denunció incendios intencionales sobre la vera de la Ruta 40

El Parque Nacional Nahuel Huapi alertó públicamente sobre incendios intencionales sobre la Ruta 40. Las autoridades advirtieron que radicarán una denuncia formal en la Justicia.

De acuerdo a lo que informó la intendencia del Nahuel Huapi, el hecho se registró cerca de las 13:30 de lunes, cuando recibieron llamados por «presencia de posibles fogatas o columnas de humo» entre las zonas de Gutiérrez y Mascardi.

Cuando se acercó personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), detectaron la existencia de varios «círculos y puntos de fuego» a la vera de la ruta, en el sector de la Divisoria de Aguas.

Todos los focos «ya se encontraban sofocados», dijeron desde el parque, pero resaltaron que quedaron «debidamente registrados».

Foto: Parque Nahuel Huapi.

El fuego fue detenido por parte de visitantes y transeúntes que recorrían la zona, quienes no pudieron precisar las personas que habrían iniciado el incendio.

«En el sitio se relevaron indicios compatibles con la generación intencional de estos focos», sentenciaron desde el Nahuel Huapi y antiparon que, por la gravedad del incidente, procederán a radicar una denuncia penal, con el objetivo de que «se investigue lo sucedido y se determinen responsabilidades».

Riesgo de incendios: el Splif advierte por las condiciones meteorológicas en Río Negro

Este lunes, se registran condiciones de tiempo estable, con temperaturas elevadas y baja humedad, un escenario que incrementa significativamente el riesgo de incendios en zonas urbanas, rurales y de interfase en la provincia.

En Bariloche, el índice de peligrosidad por incendios es muy alto; en El Bolsón y Luis Beltrán extremo, y en General Conesa este índice es alto.

En El Bolsón, el SPLIF tuvo que actuar ante un incendio provocado por el uso de una amoladora.«La situación fue controlada pero pone en evidencia el elevado riesgo ante las condiciones actuales, generando que cualquier chispa o descuido pueda derivar en una situación riesgosa», resaltaron.

«Se recuerda a la comunidad mantener la máxima precaución, respetando restricciones vigentes y cediendo siempre el paso a vehículos de emergencia. Ante cualquier columna de humo, o situación de riesgo, comunicarse de inmediato al 103«, destacaron.