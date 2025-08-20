Sebastián Battaglia destrozó a un exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca: «Llegaron a cuestionar»

Sebastián Battaglia decidió romper el silencio en las últimas horas y se refirió a la actualidad de Boca. Luego de que Juan Román Riquelme disolviera el Consejo de Fútbol, el entrenador no se guardó nada y salió al cruce contra un exintegrante del organismo.

El histórico volante del Xeneize cruzó a Raúl Cascini, quien lo había tildado de desagradecido con Riquelme por los cuestionamientos tras su salida como entrenador del conjunto azul y oro.

Battaglia reveló detalles de su paso como DT y aseguró que «entré en el proyecto en su momento como técnico de la Reserva, conociendo a los juveniles que ya estaban en el club. Los acompañaba en el crecimiento para que pudieran llegar a Primera División. Obviamente tenía el deseo de dirigir en primera; se dio cuando se fue Miguel (Russo) en 2021″.

En ese sentido, dejó en claro: «Soy un agradecido en esa posibilidad, nunca fui desagradecido ni mucho menos, pero después hubo distintas cuestiones que hizo que el pensamiento no fuera el mismo de cada uno y a partir de ahí las cosas se dieron como se dieron».

Y remarcó en diálogo con Radio del Plata que «agradecido voy a ser siempre, es más, a la despedida de Román fui, si hubiese tenido otro problema no iba, obviamente me duele la manera que me fui del club, que me sacaron me duele, las formas no fueron las correctas».

Sin embargo, apuntó directamente contra el Consejo de Fútbol, que ahora se disolvió tras las salidas Mauricio Serna y del propio Cascini: «Llegaron a cuestionar por qué Varela tenía que jugar y hoy es vendido al Porto y citado a la Selección Argentina, cada uno sabe lo que dijo en su momento y lo que hace. La gestión estando en la 1° de Boca las cumplimos ganando campeonatos, tampoco creo que sea ‘cumplir un sueño’, nunca dije eso en ninguna charla, sí un orgullo y una gran responsabilidad, es parte de un proyecto que debe ser respaldado con resultados, no es solamente ‘cumplir un sueño'».

Qué había dicho Raúl Cascini sobre Sebastián Battaglia

Luego de la salida de su salida del Consejo de Fútbol, Cascini criticó a los exjugador de Boca y planteó: «Más me duele la crítica de un ex futbolista que la crítica de un periodista. También lo entiendo, pero no me da para levantar el teléfono. Román nos enseñó que a un ex jugador del club no se le contesta, menos cuando fue compañero nuestro».

Sobre el propio Battaglia, entrenador que fue despedido durante su ciclo, sostuvo que «cada uno es dueño de sus palabras. Yo soy un agradecido. Tengo testigos, estaba en la mesa cuando se armó todo después de que se ganaron las elecciones. Sebastián (Battaglia) eligió ir a dirigir y no estar en la Secretaría Técnica. Y dijo que en un futuro quería dirigir en Primera. Román, con la palabra que tiene, porque no se maneja con papeles, le dio la Primera. Le cumplió su sueño y cumplió la palabra. En la vida hay que ser un poquito agradecido».