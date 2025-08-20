Miguel Russo no perdona: colgó a un jugador tras un partido clave de Boca

Boca volvió al triunfo tras doce partidos y el clima se tranquilizó en el plantel que dirige Miguel Ángel Russo. Sin embargo, una decisión del entrenador llamó la atención en el conjunto azul y oro: colgó a un jugador luego de un partido clave en su ciclo.

El Xeneize venía de quedar eliminado en la Copa Argentina ante Atlético Tucumán y, en aquel encuentro, Russo sorprendió al incluir como titular a Frank Fabra. El colombiano estuvo desde el arranque ante el Decano, pero luego de caer en Santiago del Estero, el entrenador decidió relegarlo y hoy está por detrás de Lautaro Blanco y hasta de Ayrton Costa.

El desempeño de Fabra en las prácticas no termina de convencer al cuerpo técnico para volver a considerarlo como una alternativa de Blanco, quien parece ser el dueño del lateral izquierdo. Con Marcelo Saracchi marginado del plantel, la única alternativa que se le presenta al ex Elche es Costa, quien es realidad es pensado como zaguero.

Frank Fabra, más afuera que adentro de Boca

El ciclo del colombiano en el conjunto de la Ribera está terminado hace tiempo. En lo que va del año solo disputó cuatro encuentros y no parece haber muestras de que vuelva a sumar minutos con Russo. Justamente, el defensor de 34 años hace mucho tiempo que no logra afianzarse como titular.

Otro detalle que le juega en contra es el rechazo de los hinchas. Su expulsión ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores fue el quiebre definitivo en la relación entre el jugador y el público. A partir de ese momento, fue silbado cada vez que le tocó jugar en La Bombonera.

El contrato de Fabra con la institución finaliza en diciembre y todo parece indicar que no será renovado.