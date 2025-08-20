La decisión de Racing con Marcos Rojo tras su expulsión en la Copa Libertadores

Marcos Rojo fue expulsado en Racing en el cruce de octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: FBaires. Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final Copa Libertadores.

Racing selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores en lo que fue una definición infartante en el Cilindro ante Peñarol. El conjunto de Gustavo Costas se impuso 3-1 ante el Manya y se metió entre los ocho mejores del torneo. Sin embargo, la noche no fue ideal ya que Marcos Rojo y Bruno Zuculini fueron expulsados.

Ambos jugadores vieron la tarjeta roja cuando estaban en el banco de suplentes por sobrepasarse en los reclamos contra el árbitro. Zuculini no ingresó, mientras que el ex Boca estaba sentado luego de ser reemplazado por Nazareno Colombo.

En este contexto, y tras ser expulsados, podrían perderse la ida o incluso toda la serie de cuartos ante Vélez. Sin embargo, el principal problema que afronta el defensor es que solo puede jugar Libertadores y la Copa Argentina con el conjunto de Avellaneda, a raíz de su inscripción fuera del plazo límite. De esta manera, Rojo no jugará como mínimo hasta el 24 de septiembre, fecha de la vuelta entre el Fortín y la Academia.

Además, en el torneo nacional, el conjunto de Avellaneda tendrá que esperar para conocer a su rival en cuartos, que saldrá entre River y Unión, encuentro que se disputará el 28 de agosto. De esta forma, Rojo estará fuera de actividad por más de un mes, algo que lo complica teniendo en cuenta su contrato de productividad.

Qué hará Racing con Marcos Rojo tras su expulsión en la Copa Libertadores

Cabe recordar que el exdefensor de la Selección Argentina llegó con inactividad ya que su último partido en el Xeneize había sido ante Lanús, por los octavos de final del Apertura. Luego fue marginado por indisciplina.

En este contexto, Rojo seguirá entrenándose en el Tita Mattiusi como hasta el momento y formará parte de los trabajos que realicen el resto de los futbolistas del equipo a la espera de su regreso a las canchas en septiembre, que tras su expulsión se extenderá una semana más.