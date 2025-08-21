Secuestraron el primer Uber en Centenario: el chofer no quería reconocer que usaba la aplicación

En medio de un clima tenso en Centenario por las quejas de taxistas, la municipalidad secuestró el primer auto que realizaba viajes con la aplicación Uber. En la ciudad, el aumento de la plataforma es llamativo. Según indicó el secretario de Tránsito, Transporte y Bromatología de Centenario, Benito Torres, «de 25 vehículos que andaban circulando ya habían pasado casi a 100».

El funcionario informó que el secuestro tuvo lugar este miércoles por la tarde sobre la Avenida Libertador, frente al hospital Dr. Natalio Burd. En un primer momento, el conductor había negado que estaba realizando viajes con la aplicación. Pero luego, reconoció que estaba usando la plataforma.

«El señor manifestó, en un primer momento, que no estaba trabajando. Pero los pasajeros dijeron que sí, que habían tomado un Uber y después el conductor dijo que sí estaba trabajando», relató en una entrevista con Canal 7.

El auto Chevrolet Classic que fue secuestrado por los agentes de Tránsito.

La municipalidad de Centenario endurece los controles con Uber

«Justo ayer habíamos tenido una reunión con la Asociación de Taxistas de Centenario. Los habíamos notificado que desde el Ejecutivo enviamos una modificación del articulo del Código de Faltas para poder secuestrar vehículos que no posean habilitación municipal para actividad de transporte de personas», señaló.

El funcionario enfatizó que el desembarco de esta plataforma «generaba que el taxista no podía trabajar«. Por este motivo, los taxistas «habían hecho presentaciones al Ejecutivo y al Concejo Deliberante».

Cómo descubrieron al Uber que fue secuestrado en Centenario

Torres comentó que lograron identificar al conductor de Uber mediante el uso de la misma aplicación. «Con la misma aplicación podes ver cuál es el vehículo que viene circulando. Tenemos foto de conductor y la patente. Entonces lo detenemos y constatamos que lleva pasajeros», agregó.

Por el momento, Torres indicó que en la localidad solo se han detectado vehículos que trabajan con la aplicación Uber y no otras, como Cabify.