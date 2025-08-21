Cómo fue que descubrieron al conductor de Uber en Centenario: qué sanciones le aplicarán

Este miércoles a la tarde el municipio de Centenario atraparon a un conductor que estaba trabajando como Uber. Las autoridades le secuestraron el vehículo y lo infraccionaron por incumplir las normas de tránsito municipal. Cómo lo detectaron y qué otras sanciones le aplicarán al chofer.

Según informó el secretario de Tránsito, Transporte y Bromatología de Centenario, Benito Torres, el hecho ocurrió sobre la Avenida Libertador, frente al hospital Dr. Natalio Burd.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el funcionario indicó que personal municipal ingresó a la aplicación de transporte para monitorear el movimiento de vehículos registrados allí.

«Identificamos al vehículo con dominio, foto y nombre del chofer y se detiene. En este caso, los pasajeros manifestaron q era Uber», relató.

El conductor después admitió que estaba transportando pasajeros, lo cual dado a la reciente modificación del Código de Faltas en la ciudad, el municipio procedió a secuestrarle el auto por operar como transportista particular sin habilitación.

Qué multas tendrá que pagar el conductor de Uber descubierto en Centenario

Torres indicó que fue infraccionado por falta de habilitación para ejercer transporte de personas, según lo indica el artículo 352 del Código de Faltas, y que la jueza interviniente puede disponer una infracción entre 200 y 2.000 módulos. Aproximadamente, cada uno equivale a $8.000, por lo que la multa varía entre $1.600.000 y $16.000.000.

A esto, el conductor infraccionado también deberá abonar el valor del acarreo y también el tiempo de estadía hasta que pague la sanción (cada día sería un monto estimativo de $1.400).

Según informó Centenario Digital, hace tres semanas atrás entre concejales y la asociación de taxistas tuvieron un fuerte cruce en el Concejo Deliberante por la presencia de Uber en la ciudad.

Allí, la concejal Lucía Matas anticipó que presentará un proyecto para que la aplicación se habilite y los trabajadores «cumplan con todos los mismos requisitos que cumplan los taxistas».