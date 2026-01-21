Fiebre alta y dolores intensos: claves para reconocer la gripe H3N2 y evitar complicaciones

Con los cambios bruscos de temperatura y la circulación viral estacional, las guardias médicas suelen recibir pacientes con fiebre alta, dolor de cuerpo extremo y tos persistente. Según un informe difundido por Apollo Hospitals, estos cuadros suelen corresponder al H3N2, un subtipo del virus de la influenza A que se diferencia del resfriado común por su aparición repentina y agresiva.

Qué es el H3N2, el virus de la influenza que vuelve cada año

El virus H3N2 reaparece cíclicamente y muta ligeramente cada año, lo que facilita su propagación incluso entre personas que tuvieron gripe la temporada anterior. Comprender cómo actúa es clave para evitar complicaciones.

La Influenza A es la categoría responsable de la mayoría de los brotes estacionales. El término H3N2 hace referencia a las dos proteínas de superficie que permiten al virus unirse a las células humanas: Hemaglutinina tipo 3 y Neuraminidasa tipo 2.

Un resultado positivo en un test de Influenza A no implica automáticamente gravedad, sino que detecta la presencia del virus. Sin embargo, su capacidad de contagio es alta, especialmente en escuelas, oficinas y transporte público.

La característica distintiva del H3N2 es que «golpea como una tormenta». A diferencia del resfriado, que comienza lentamente con estornudos, la gripe H3N2 presenta un inicio súbito:

Fiebre alta (entre 38 °C y 39.5 °C).

Dolores corporales intensos que dificultan el movimiento.

Escalofríos y fatiga extrema.

Tos seca persistente.

A diferencia del COVID-19, la pérdida de olfato y gusto es menos común en la gripe, mientras que el dolor corporal suele ser más severo en el H3N2.

Gripe H3N2: cómo se contagia y cronología de la enfermedad

El virus H3N2 se propaga principalmente a través de gotitas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar. Una persona puede ser contagiosa un día antes de presentar síntomas y hasta 3 o 4 días después de la fiebre. El ciclo típico de la enfermedad, según Apollo Hospitals, es:

Días 1-2 (Inicio): Fiebre repentina y malestar general.

Días 3-4 (Pico): La fase más difícil, con tos intensa y fatiga.

Días 5-6 (Mejora): La fiebre remite, pero persiste el cansancio.

Días 7-10 (Recuperación): El apetito vuelve, aunque la tos puede durar hasta dos semanas.

Gripe H3N2: tratamiento y prevención

La mayoría de los casos se resuelven con reposo, hidratación y paracetamol. Los expertos advierten enfáticamente contra el uso de antibióticos, ya que no son efectivos contra los virus. Las medidas de prevención más eficaces incluyen:

Vacunación anual: Actualizada para las cepas circulantes.

Higiene: Lavado de manos frecuente y uso de mascarillas en lugares concurridos.

Ventilación: Mantener espacios aireados para dispersar las partículas virales.

Los grupos de riesgo (bebés, mayores de 65 años, embarazadas y personas con comorbilidades) deben buscar atención médica ante signos de alerta como dificultad para respirar o fiebre persistente por más de cuatro días.

