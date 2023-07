Sífilis, una enfermedad en aumento entre los jóvenes de Río Negro

Las estadísticas permiten a los especialistas evaluar y analizar los avances de una patología a través de los muestreos que se hacen en las distintas provincias. Y esas cifras indican que desde el 2010 la tasa de incidencia de Sífilis a nivel nacional creció a modo sostenido, según explica en una de sus publicaciones la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación.



En los últimos años los números treparon de manera preocupante hasta su pico máximo de 56,1 personas cada 100 mil habitantes para ambos sexos en el año 2019. Con la pandemia, en el 2020 se produjo una caída notable (23,3 personas cada 100 mil habitantes) aunque el 2021 comenzó a marcar un notable ascenso hasta llegar a los 26,5 personas cada 100 mil habitantes.

Por las proyecciones realizadas por los especialistas, el 2023 es un año donde las cifras se acercarán de “manera preocupante” otra vez a los días de la prepandemia.

“Se observan valores particularmente elevados de Sífilis temprana y sin especificar en algunas jurisdicciones: en La Pampa, especialmente entre el grupo de mujeres, con una tasa de 304,1 por cien mil habitantes; en San Luis, cuyo grupo de varones presenta una tasa de 86,6 por cien mil; y tomando en cuenta ambos sexos, las provincias con tasas más altas son La Pampa (162,7 por cien mil), San Luis (88,4 por cien mil) y Río Negro (46,9 por cien mil), según indica el boletín del Ministerio de Salud publicado a fines del año pasado.

Campañas y testeos

Marina Deorsola es médica clínica y referente de programas de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro y explicó parte de las campañas que se llevan adelante. “Nosotros desde el programa notamos que está en aumento en todo el país. Río Negro no escapa a esa realidad. Y es por eso que desde el año pasado llevamos adelante una campaña en distintos puntos de la provincia”, destacó.

Para la profesional, la mayor incidencia se está dando en la franja etarea de entre 15 y 25 años.

“Nosotros buscamos que se conozca la enfermedad para que se pueda hablar y se sepa dónde se puede testear y luego hacer un tratamiento”, destacó la profesional al referirse a los cursos y charlas que están brindando en diferentes establecimientos educativos donde también incluyeron a alumnos de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue.

Deorsola dijo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la Sífilis se transmite por contacto sexual “no seguro”. “Cuando no se utilizan métodos de barrera ya sea preservativos vaginales, peneanos o campos de látex, cuando hay contacto con liquido seminal, o fluidos vaginales o sangre. Cuando las relaciones sexuales no son cuidadas es probable la transmisión de esta enfermedad por la vía sexual. Es importante destacar que es curable y tiene tratamiento con un antibiótico”, sostuvo.

Y agregó que es una patología que se puede conocer tras un análisis de sangre que se hace de manera gratuita en cualquier hospital público.

“Lo importante es que por ser una enfermedad de transmisión sexual se tiene que tratar la pareja”, dijo la especialista y coordinadora del equipo técnico que aborda esta problemática.

“Se trata con una o tres dosis de antibiótico, pero lo más importante es que se debe tratar la pareja”, sostuvo y aclaró que una gestante también puede transmitírselo a su bebé por lo que es importante realizar los controles para evitar una “sífilis congénita”.

¿Qué es la Sífilis?

María Laura Ulzurrun es infectóloga y trabaja en el hospital de Roca. La profesional explicó que se trata de una infección bacteriana, cuya principal vía de transmisión es la sexual, puede transmitirse a través del contacto con las lesiones de piel y mucosas. También durante el embarazo a través de la sangre, en el momento de la concepción.

Los síntomas se pueden dar en dos etapas. “La primera manifestación es una llaga o úlcera, no dolorosa, que está en la zona de contacto, puede ser en genitales, ano/ recto o boca. Muchas veces pasa desapercibida si se ubica en pliegues”, explicó Ulzurrum. En una segunda etapa, si no se trata, aparece una erupción cutánea, puede haber fiebre, fatiga, cefalea, falta de apetito.

“Si no se trata en estas etapas, la infección sigue. Las manifestaciones cutáneas se curan espontáneamente después de unos días, pero la infección continúa. Por eso es importante consultar ante cualquier lesión”, apuntó la infectóloga.

El diagnóstico es sencillo y puede detectarse a través de un análisis de sangre. “Se trata con antibióticos, generalmente penicilina”, señaló.

Al respecto de la edad de las personas mayormente diagnosticadas, la profesional indicó que se ha identificado en pacientes de todas las edades y los casos siguen aumentando año a año. “Desde los 14, 15 ya hay casos”, expresó la profesional del hospital Francisco López Lima de la ciudad de General Roca.

Estigmas en ITS

A pesar de que cada vez hay más información sobre las infecciones de transmisión sexual, aún siguen persistiendo ideas estigmatizantes y discriminatorias al respecto. La realidad es que a cualquiera que no se cuide en una relación sexual le puede suceder.

La infectóloga expresó que lamentablemente siguen persistiendo estigmas sobre este tipo de enfermedades. “Por un lado al que se le diagnostican ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) sufre discriminación. Por otro no se tienen presentes, se cree que son infecciones de otra época, que ya no existen”, indicó y agregó “esto hace que la gente no las tenga presentes y no se cuide con preservativos al tener relaciones sexuales.

Es muy importante recalcar que las ITS siguen presentes, cada vez más y hay muchas, no hay grupos de riesgo, cualquiera que no utilice preservativos puede tenerlas. Ese es el único factor de riesgo que existe en este tipo de enfermedades: no usar profiláctico.

Recomendaciones

Los preservativos son el método más utilizado para reducir y prevenir las infecciones. Debe ser uno nuevo para cada acto sexual vaginal, anal u oral y durante el acto sexual (de principio a fin).

Recomiendan hacerse pruebas de forma regular (aunque tengas pareja estable). Cuando se dan los cursos también explican que no se deben compartir objetos de uso personal que puedan contener sangre, como las cuchillas, cepillos de dientes o jeringas.

En Río Negro los testeos son rápidos y gratuitos.

A un click de los test

Para los equipos que habitualmente trabajan en campo, también resulta todo un desafío desarrollar nuevas estrategias para acercarse a los más jóvenes y que el mensaje llegue de manera directa Y es por eso que a través de este Código QR los adolescentes y jóvenes pueden acceder de inmediato a un mapa interactivo no sólo para saber donde se pueden realizara los test de Sífilis sino también de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual.

Allí también se podrán encontrar los puntos estratégicos de dispenser de entrega de preservativos de manera gratuita.

“Nos acercamos a la población joven. Intentamos buscar estrategias y por eso se dieron charlas en las universidades en Roca, Viedma, Bariloche y otras localidades”, indicó la médica Marina Deorsola quien aseguró que elaboran distintas estrategias (por ejemplo en redes sociales) para llegar a los grupos de mayor contagio.

Durante la charla, la profesional de Viedma remarcó una y otra vez que la única forma de evitar el contagio de esta enfermedad es a través de la utilización de método de barrera desde el principio a fin en las relaciones sexuales.

“Los jóvenes tiene otra cabeza y están abiertos a estas charlas. Lo importante es darle las herramientas para que ellos puedan evitar los contagios”, sostuvo la profesional. Y remarcó que durante todo el año pasado se realizaron test de VIH y de Sifilis en las fiestas populares de distintas localidades.

“Se hacen asesorías más allá del momento del testeo para que se informen sobre la sexualidad y las prácticas sexuales”, destacó.

Los jóvenes que ingresen a este mapa interactivo se van a encontrar con los centros de salud de cada localidad. Y las direcciones de cada uno de ellas, de manera tal de poder requerir la información que necesiten ante las dudas que se puedan ir presentando.

Es importante remarcar que los estudios para realizar este tipo de test son gratuitos y se pueden obtener muy rápidamente.