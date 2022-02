Sigue el corte en la Ruta 65 y denuncian intento de incendio en el aserradero

Los trabajadores del aserradero 1° de Mayo continúan con el corte de ruta 65 en el ingreso al predio. Luego del quinto que mantienen la interrupción del tránsito sobre la ruta chica en el ingreso al aserradero en reclamo por la sentencia dictada por la Justicia provincial para que desalojen el lugar.

En un hecho que generó confusión denunciaron que personal policial intentó prender fuego el aserradero durante la madrugada.

«Tuvimos dos intentos de incendios en el predio en la madrugada. Lo primero que encontramos cuando llegamos al lugar fueron agentes policiales dando vueltas y después llegaron los bomberos. Vamos a hacer una denuncia en la Fiscalía para que se investigue. Nosotros estamos peleando por una orden de desalojo y hay gente que quiere trabajar y no perder su fuente laboral», afirmó Omar Carrasco presidente la cooperativa.

Tras el quinto día desde que se inicio la medida aseguran que no tuvieron ningún contacto con funcionarios judiciales o del gobierno provincial. Por este motivo deciden permanecer en el lugar.

«Llevamos cinco días de corte y todavía no vino ningún fiscal a notificarnos porqué estamos cortando una ruta. Es algo ilógico que después de cinco días no aparezca nadie, ni siquiera del gobierno provincial y tampoco ningún funcionario al menos para acercarse a dialogar y buscar alguna alternativa de solución», sostuvo Carrasco.

Con respecto al ánimo de los trabajadores que llevan adelante el corte, Carrasco destacó que no es el mejor ya que se suman incertidumbre y malestar por la situación que afrontan.

«El ánimo de los compañeros es de cansancio y malestar por los días que llevamos sin obtener respuestas. Tenemos el apoyo de la CTA, FENAT, Movimiento Evita, ATE, los vecinos de Roca no apoyan también y eso nos mantiene firmes para seguir peleando. Hasta que no tengamos una respuesta no vamos a levantar el corte y sino esperaremos el desalojo acá«, aseguró el titular.

En tanto, por motivos de seguridad efectivos de la policía mantienen el corte al tránsito vehicular en Damas Patricias y Alsina y a la altura del puente de Ruta 6. Las vías alternativas son Ruta 22 o calle Villegas para luego dirigirse por Félix Heredia hasta retomar la Ruta Provincial 65.