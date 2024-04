Sigue la polémica por los edificios que quieren autorizar en el barrio Río Grande de Neuquén

La comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante de Neuquén estuvo en la zona de conflicto del barrio Rio Grande, donde el municipio quiere poner en marcha el cambio de nomencladores en un terreno de amplias dimensiones para permitir edificios de gran porte frente a la costa del río Limay, en las inmediaciones de Senguer y Leguizamón.

El oficialismo no se presentó en la recorrida, en tanto la comisión se reúne hoy para analizar el expediente.

La posición de la vecinal de Río Grande fue clara en la reunión de la comisión en cuanto a que no quieren que se autorice, por excepción, el cambio de nomencladores para poder hacer torres en altura en un terreno de 5 hectáreas con vista al río Limay. Tras un fuerte intercambio de opiniones, invitó a las autoridades a recorrer el lugar. El oficialismo no fue.

El expediente que el MPN puso en discusión es para que se convalide un convenio que firmó el municipio en 2021 para autorizar al dueño de 5 hectáreas frente al río, a que construya en altura a la vera del brazo del Limay. La calle se abrió en marzo de 2022 y el espacio cedido sirvió para la ejecución de la calle pública.

Mientras el MPN pegó el faltazo a la reunión que se realizó a la vera del río el viernes, las y los concejales de la oposición que asistieron no fueron claros respecto a su postura de rechazo o aceptación del convenio que ya firmó la municipalidad con los dueños del lugar, para ceder espacio a cambio de quedar exceptuados de los índices de baja densidad que hay en el sector.

Con la modificación se abrirá la puerta a la construcción en altura frente al brazo del río Limay, en las inmediaciones del bombeo del EPAS, en calle Leguizamón al fondo.

Para la vecinal, la excepción agravará el colapso cloacal en la zona. Para el concejal del UP- Nosotros Queremos Neuquén, Daniel Figueroa, «no está claro que esto lleve a una generalización (de pedidos) es un caso puntual, es muy específico ante la necesidad del municipio de abrir esa calle; habría que reveer lo que se concedió y lo vamos a analizar junto con los vecinos y propietarios para ver el punto más equitativo. No creo que sea de resolución inmediata, ni será sencillo de resolver» dijo Figueroa.

Para la concejala de Comunidad, Laura Pérez «hay que respetar la voluntad de los vecinos». Agregó «no estoy ni a favor ni en contra, si la vecinal se expresa en contra hay que respetar esta oposición, es una zona sensible, que requiere un plan de manejo. No veo un Puerto Madero cuando veo los ríos de Neuquén y el cambio de indicadores será profundo y cambiará la geografía del barrio», sostuvo.

Se trata de los propietarios que cedieron unos 3 metros cuadrados para que se pudiera ejecutar el último tramo de la calle pública que hoy comunica el balneario Gatica con Senguer y Leguizamón.

La calle ya está habilitada y es la salida hacia la ciudad de la mayoría de los barrios cerrados en la zona de la costa y el sector de Altos del Limay, que están afectados por la paralización de la obra en el puente Leguizamón.

«No hubo un compromiso, se mencionó los metros cuadrados que cedió el privado y se fueron sorprendidos por lo que se ofreció en ese convenio a cambio de los 300 metros para abrir la calle», dijo Alberto Delloro, presidente de la comisión vecinal.

Recordó que la postura de los vecinos es que no se puede dar la excepción en ese lugar hacer torres de más de 21 metros «porque estaríamos violando la misma ordenanza municipal que lo prohíbe». Nuevamente se habló de la fragilidad del sector costero y de la grave situación de saturación cloacal en todo el barrio, como para aportar densificación habitacional que no está permitida.

El exorbitante valor que adquirió la zona y ese terreno con la finalización del paseo costero, también está en la discusión, pero no hubo referencias concretas sobre el proyecto económico que está en juego.