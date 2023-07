Siguen los trabajos en el norte neuquino y hay optimismo a pesar de las lluvias: «Estamos más aliviados»

Aunque las precipitaciones volvieron a caer con intensidad en el norte neuquino, afectado la semana pasada por un temporal que causó crecidas históricas, cortes de caminos y localidades aisladas, la situación en la zona ha mejorado paulatinamente en los últimos días.

«Estamos más aliviados«, mencionó el secretario de Gobierno de Chos Malal, Juan Carlos Olave, quien en diálogo con Diario RÍO NEGRO, precisó que en la ciudad cabecera del norte provincial ya no se registran evacuados y que actualmente, los trabajos están enfocados en la recuperación del suministro de agua.

A mediados de junio, buena parte de de la provincia, pero sobre todo la cuenca alta del río Neuquén, recibió lluvias por encima de lo normal, que causaron crecidas en la mayoría de los cursos de agua de la región, con serias consecuencias para las localidades y familias ubicadas en las zonas ribereñas.

En los valles, y a pesar de los esfuerzos de los embalses que regulan el caudal aguas abajo, el río avanzó sobre la costa e inundó zonas habitadas de localidades como Sauzal Bonito, San Patricio del Chañar, Vista Alegre y Cipolletti.

En el norte neuquino, las consecuencias no fueron menores y recién esta semana, poco a poco, la situación comenzó a normalizarse, según comentó Olave a este medio. «Ya no tenemos evacuados y por el momento, las últimas lluvias no nos trajeron problemas, se concentraron en alta montaña, lo normal para esta época», detalló.

El funcionario chosmalense explicó que, si bien la mayoría de los servicios ya fueron restaurados, en la ciudad cabecera del norte neuquino continúan los trabajos para reestablecer la provisión de agua para todos los barrios. Con la crecida desatada días atrás, la principal boca toma de la localidad quedó inundada, y desde entonces, fuera de servicio.

«Está trabajando personal del EPAS y la Municipalidad, creemos que en los próximos días ya estaría que estar solucionado», anticipó Olave y añadió: «Los problemas comenzaron cuando el río superó la defensa de la toma agua y se inundó todo«.

Además, mencionó el secretario de Gobierno, a cargo del área de Defensa Civil local, el avance del cauce también trajo problemas en los canales de riego del sector, los cuales quedaron en algunos casos «destruidos«, según comentó a este diario.

La crecida del río Neuquén dejó fuera de servicio la boca toma de la ciudad. Foto: Gentileza Juan Carlos Olave.

Optimismo en el norte neuquino a pesar de las lluvias: «La gente está volviendo a sus casas»

Por otra parte, Olave indicó que la población afectada por el temporal «está volviendo a su casa» para comenzar las tareas de limpieza y reparación. «Algunas casas están habitadas pero no porque estén en condiciones, sino porque las familias decidieron volver como sea«, añadió.

Si bien reconoció que el panorama inmediato después de las lluvias «era desolador» en Chos Malal y el norte neuquino, la situación hoy es favorable y aunque la zona volvió a recibir precipitaciones, estas no causaron crecidas significativas en los cursos de agua.

«Somos optimistas, actualmente no tenemos rutas cortadas y la mayoría de las localidades de la zona están volviendo a la normalidad«, informó el funcionario.

Respecto al pronostico meteorológico para el resto del invierno, explicó que desde el municipio local «estamos permanentemente atentos» a los informes de la AIC, pero remarcó que no esperan, en el corto plazo, otro evento como el desatado a mediados del mes pasado.