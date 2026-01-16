Javier Milei designó a Fernando Iglesias como el nuevo representante de la Argentina ante la Unión Europea

Javier Milei eligió a Fernando Iglesias para asumir el rol de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la Unión Europea. La designación quedó firme este 16 de enero en el Boletín Oficial.

El Gobierno aclaró que el exdiputado nacional no dejará su puesto como embajador en Bélgica por lo tanto será representante de dos territorios.

Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea

La decisión se dio a conocer luego de que Iglesias, funcionario muy cercano al presidente libertario, fuera designado «en comisión» el jueves de la semana pasada como embajador frente al Reino de Bélgica.

Durante la madrugada de este 16 de enero, el Gobierno publicó el decreto 18/2026 donde establece que desempeñará su nuevo rol en la Unión Europea «sin perjuicio de sus actuales funciones».

El proceso se fundamentó en la necesidad de «garantizar la continuidad en la representación diplomática, la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales, y representa un ahorro genuino del gasto público». Además indica que «la Unión Europea concedió el plácet de estilo», un requisito fundamental para poder avanzar.

Por otra parte el decreto informó que el gasto que demande el cumplimiento de la designación se imputará a partidas específicas del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Quién es Fernando Iglesias

Fernando Adolfo Iglesias es un político, periodista, escritor y exentrenador de vóley argentino. El funcionario se desempeñó como diputado de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dos periodos: 2007-2011 (por la Coalición Cívica) y 2017-2025 (por Juntos por el Cambio). Durante su último mandato, presidió la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

El pasado 8 de enero fue designado oficialmente como Embajador de Argentina ante el Reino de Bélgica. Esta designación se realizó a través del Decreto 6/2026, publicado ese mismo día en el Boletín Oficial. El nombramiento se hizo «en comisión», debido a que el Senado de la Nación se encontraba en receso.

Según la información oficial, Iglesias desempeñará los dos cargos como embajador de manera simultánea, manteniendo su sede en Bruselas, con el objetivo de optimizar los recursos y el gasto público.