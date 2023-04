Solo ATEN recordó a Teresa Rodríguez a 26 años de su asesinato en Plaza Huincul

Este 12 de abril se cumplieron 26 años del asesinato de la vecina huinculense, Teresa Rodríguez por una bala que partió de las filas policiales, aunque el crimen quedó impune. Solo el gremio docente ATEN la recordó en la principal esquina céntrica donde hay un cartel con su rostro que la homenajea. Este hecho que ocurrió en 1997 desencadenó la segunda pueblada en la comarca petrolera.

Una radio abierta fue el modo en que el sindicato docente de los maestros neuquinos recordaron a Teresa Rodríguez, la muchacha de Plaza Huincul que murió cuando una bala calibre 9 milímetros le atravesó el cuello.

Solo un puñado de participantes asistieron y no hubo familiares de la víctima fatal. Su madre, Flor, ya falleció y su padre, Miguel no acudió tampoco por no encontrarse en condiciones de hacerlo. Ellos, fueron los que hasta último momento siguieron reclamando por la justicia para su hija, aunque recordaban que se habían quedado sin acompañamiento de la comunidad.

La joven tenía 27 años y observaba en inmediaciones de la ruta provincial N° 17, cerca del puente, cómo un grupo de jóvenes era desalojado por los uniformados de la policía provincial.

Un disparo de un policía provincial alcanzó a la joven y a pesar de haber sido derivada a Neuquén, falleció. Este hecho desencadenó la segunda pueblada en Plaza Huincul y Cutral Co.

Los docentes neuquinos estaban en pleno conflicto y de hecho se habían retirado porque Gendarmería Nacional volvía a desalojarlos de la Ruta 22, en Plaza Huincul.

«Recordamos esos levantamientos que tuvo el costo altísimo del crimen de Teresa que está impune», dijo el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, quien participó de la radio abierta organizada en Roca y Carlos H. Rodríguez, en Cutral Co.

Se eligió este lugar para visibilizar la actividad, donde existe un cartel con el rostro de la mujer asesinada.

«Estas fechas debieran estar más presentes, incluso desde los mismos gobiernos», agregó. La secretaria a nivel local, Viviana Sandoval explicó que se mantiene la memoria de Teresa y «seguimos haciendo la pedagogía de la memoria teniendo en cuenta que estábamos en una lucha docente y de nuestras comunidades por la situación económica que se vivía en esos momentos».