Su madre casi lo dio a luz mirando una película: ahora él eligió Roca para dar vida al “Cine Rex”

“Yo nací en esto y lo llevo adentro”, reveló Antonio Alvárez, quien se abrió para contar su historia y nos mostró quién es la persona está detrás de este emprendimiento que lucha por renacer tras dos años de frustraciones y vacío, en plena avenida principal de Roca.

Antonio cuenta que no nació dentro de un cine solo por casualidad. “Mi mamá (embarazada), estaba mirando una película en el cine de mi papá y se tuvo que ir corriendo al sanatorio”, relató el hombre. Su nacimiento por unos minutos, casi sucede dentro del cine.

Esa historia que parece la escena de un film no fue ficción y ocurrió el 9 de octubre de 1950 en lo que era el Cine Albéniz de Avenida Diaz Vélez en Buenos Aires. La película por la que “Tony” se sintió llamado al mundo, era «Avivato»; una comedia en blanco y negro que ese día se proyectaba en pantalla grande.

“Yo más no puedo contar de ese día porque no me acuerdo”, ironizó el hombre quien recordó a su madre nuevamente hoy, a punto de inaugurar un nuevo cine, a sus 74 años. Hace unos días, la mujer habría cumplido 106 años, el 25 de febrero.

Antonio creció en Buenos Aires donde vivió hasta los 20 años. A los 17 le ayudó a su papá a armar el Cine Lorca en CABA. El padre era empresario de cines. Luego, Tony se mudó a Entre Ríos, donde se casó y aún reside, aunque es nómade, nunca se quedó en un lugar. Ahora está en Roca hace 40 días corridos.

«Cada cine es un hijo»

“Cada cine es un hijo”, lanzó Antonio. “Yo en mi vida ‘parí’ como 30 cines”, dijo siguiendo la metáfora del parto, tan simbólica en su historia de vida. Fundó varios en Entre Ríos como en Paraná (11) y en Concordia (4), también en Corrientes y provincia de Buenos Aires. Todos en diferentes épocas.

Foto: Andrés Maripe

Apasionado por el séptimo arte, fue diseñador de películas, comprador de películas en el extranjero y hasta hizo producción de cine. Se reconoce admirador de Buster Keaton, de Charles Chaplin. “Es el tipo de cine que me gusta a mí. Que no es el tipo de cine que podés traer a muchos lugares porque te fundís. Me gusta el cine de arte”, contó.

La ansiada inauguración en Roca: su cine más austral

Hace ya más de un año, planea y trabaja para abrir el nuevo cine Rex de Roca y ya está al 99%. Antonio tuvo que volver a reconstruir las instalaciones desde los cimientos porque el abandono era total. Con idas y vueltas, poco a poco, el hombre logró llegar a la fecha que había anunciado en enero.

Diario RIO NEGRO recorrió las sofisticadas instalaciones que cuentan con dos salas completamente equipadas, butacas “full confort”, sonido Dolby Digital 7.1, un Mega candy bar, climatización y proyecciones en 2D y 3D de primera generación. Las butacas son sumamente cómodas, para perderse descansando mientras se disfruta la obra audiovisual.

Todo empezó un día, leyendo el diario papel en Cuatro Co (Neuquén) cuando se enteró que Roca no tenía cine y si bien demográficamente no sabía dónde estaba, indagó: “Donde vi a Roca le puse el dedo. Yo sabía que era muy buena plaza”, agregó.

Antonio Álvarez dio precisiones sobre la apertura del nuevo Cine Rex estimada para el 7 de marzo. Foto: Andrés Maripe

Solo con su pasión y fuerza de voluntad, espera ese gran día, cuando se habite la sala. Uno de sus hijos lo ayuda, “pero el loco soy yo”, cuenta entre risas. De todos los cines que abrió en el país, este es el más austral.

“Hicimos prácticamente todo nuevo, tratamos de hacer una réplica bastante mejorada de lo que había”, contó y dijo que todos los insumos son importados y los costos muy altos. Por ejemplo, tuvo que pagar 500.000 pesos por una boleta de luz mensual en enero en uno de sus cines.

En el 8M día de la mujer, con sorpresas

El corte de cintas del nuevo “Rex” será el jueves 7 de marzo con un evento especial con invitados; pero el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora será el gran estreno, cuando se abrirán las puertas para todo público con sorpresas para las mujeres que vayan con sus hijos e hijas.

Ese día se proyectará en pantalla el último estreno mundial y en simultáneo con el mundo, Kun Fu Panda 4, en las dos salas, una con capacidad para 140 personas y otra para 90. Las mujeres que vayan con sus hijos tendrán entrada libre y gratuita, mientras que solo pagarán los chicos.

“El cine no va a morir nunca. ¿Por qué? Porque es la madre de la industria. Por más que tengas streaming, cortos, ¿de dónde nace? Nace del cine. Como el teatro tampoco, porque es la generación de los artistas” Antonio Álvarez, dueño del cine Rex Roca.