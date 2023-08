El sueño de Matías era ver a River antes de ser operado de un tumor: entró a la cancha y le dieron una camiseta

Matías Luna es un adolescente de 13 años oriundo de Fernández Oro que pudo cumplir el sueño de pisar la cancha del club que es hincha. Según relató su madre, ese fue el pedido de Matías antes de ser intervenido quirúrgicamente por un tumor en el hospital Garrahan. Este domingo, fue uno de los jóvenes que ingresó a la cancha de River durante el partido y se llevó de regalo la camiseta de Nicolás De la Cruz.

Romina, su madre, dialogó con RÍO NEGRO y explicó que a principios de junio comenzó con problemas hasta que le detectaron un tumor en la cabeza: «El 10 de junio comenzó con dolores de cabeza y fue un mes completo de dolor, lo lleve al médico hasta que se detectó que tenía un tumor en la cabeza y bueno tuvimos que viajar a Buenos Aires para que sea intervenido quirúrgicamente. Hoy lo operaron y salió todo bien, hace dos semanas estamos acá, desde el 14 de agosto».

Romina explicó que la condición para operarse que le planteó Matías estaba relacionada con su pasión. «Yo en Neuquén no me opero y si no veo a River primero, no entro al quirófano, nos dijo«, describió su madre.

Y así fue como comenzó esta increíble anécdota que vivió el joven orense. «Todo cuadró, lo llevamos al museo el 14 de agosto cuando llegamos y bueno nos coincidió que ayer River jugó de local, hicimos lo imposible. Nos hicimos socios los tres junto con su papá, llegamos a la cancha y nos tocó a los tres separados y yo era la que lo tenía mas cerquita, veía que empezó a bajar y fue a la fila 8, empezaron a llegar más personas así que le toco estar ahí. Antes de ir, nos pidió que le compremos una cartulina y un marcador«, detalló Romina.

Matías fue enfocado durante la transmisión haciendo su pedido. Foto: Gentileza.

Antes de que De la Cruz le entregue su camiseta, Romina explicó que tanto ella como el padre de Matías no pensaron que el joven iba a hacer lo imposible para conseguir el regalo. «Él sabía que tanto como yo como su hermanita somos fanáticas de De la Cruz. Cuando terminó el primer tiempo me escribió por mensaje y me pidió saltar a la cancha, quiso saltar a la cancha y le dije que no«, comentó su madre.

Pero ni la negativa de sus padres detuvo a Matías: «Vio que entró otro nene y en ese momento yo miré al papá donde estaba y nos miramos, -esperemos que no salte- dijimos, cuando lo vi que saltó a la cancha lo empecé a grabar y se fue derechito a De la Cruz que no dudó en dársela«.

Con respecto a la operación que se realizó Matías este lunes, Romina detalló que «empezó a las 8.30 y duró 7 horas y media. Salió todo bien, solamente hay esperar que le hagan resonancia para descartar que no haya quedado nada del tumor, y después la biopsia para ver si el tumor es maligno o no».

Matías cumplió el sueño de entrar a la cancha de River

Matías estuvo presente en el encuentro que River disputó este domingo. Foto: Gentileza.

Su madre le agradeció al jugador por el gesto que tuvo con su hijo. «Estoy re agradecida con él (De la Cruz) por dársela, estaba feliz«, comentó emocionada. Y describió cuáles fueron las palabras que le dijo Matías luego del hecho: «No sé si voy a conseguir entrar a una cancha y jugar al fútbol pero cumplí mi sueño«.

Romina detalló que el sueño de su hijo siempre estuvo relacionado con jugar al fútbol profesional pero diferentes problemas complicaron su desarrollo: «Él juega al fútbol y le diagnosticaron asma, se metió en la idea de que no iba a llegar a jugar en River y pensaba que por eso no iba a poder. Después apareció el tema de lo que le encontraron ahora pero bueno pudimos conseguir las entradas y que pudiera conseguir la camiseta de Nico, son señales de que debe seguir luchando por sus sueños, nosotros estamos para acompañarlo por su sueño«.

Además, confirmó que Ezequiel Centurión y De La Cruz le enviaron mensajes esta mañana por la operación de su hijo. «Centurión le mandó un mensaje hoy deseándole que todo iba a salir bien y hoy Nico también le mandó un saludo deseándole lo mejor», concluyó su madre.