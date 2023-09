Suelo urbano en Cipolletti: denuncian que Provincia no ejecuta las obras de servicios públicos

Beneficiario del programa Suelo Urbano que impulsa la provincia de Río Negro en Cipolletti denunciaron que el gobierno provincial no ha avanzado con el desarrollo de los servicios del barrio Espejo I ubicado en la zona del Distrito Vecinal. En el 2022, Fernando Castillo salió sorteado, y desde entonces se encuentra a la espera de la ejecución de las obras y la entrega de los terrenos a las familias. “Da bronca que no se haga lo que se prometió”, expresó en RÍO NEGRO RADIO.

El año pasado la provincia de Río Negro realizó la entrega de lotes financiados a través del programa Suelo Urbano. En Cipolletti 82 familias fueron beneficiadas, pero desde entonces se encuentran esperando la entrega de los terrenos.

Fernando Castillo, vecino de Cipolletti y adjudicatario del programa manifestó que los plazos que estableció la provincia ya vencieron. Dijo que, según el contrato, “en enero de este año las familias podrían comenzar a cerrar los terrenos porque los servicios debían estar colocados, pero nada pasó. Está todo paralizado, el camino está abandonado y las cuotas aumentaron”.

Indicó que los vecinos que adjudicaron un terreno recibieron una carpeta con la escritura precaria, donde también se comprometieron a pagar las cuotas. En aquel contrato se especificaba que el gobierno provincial de Arabela Carreras se comprometió a realizar las obras complementarias para dotar de servicios de agua potable, alumbrado público y electricidad domiciliaria al barrio, pero no se han ejecutado.

El barrio Espejo I está ubicado en la zona del Distrito Vecinal Noreste. Está conformado por 193 terrenos de los cuales 82 fueron designados para las familias sorteadas dentro del Programa Suelo Urbano. Actualmente el valor de la cuota mensual de cada terreno es de 10 mil pesos, y el compromiso de pago es por 30 años, indicaron.

Las familias de Cipolletti esperan que se realicen las obras complementarias. “Las elecciones pasaron, y más allá de que si se ganó, ya tienen que avanzar. No pueden paralizar esto, la cuota aumenta y el tiempo es el primer enemigo que tenemos todos. Los materiales aumentan y no podemos construir o hacer algo en nuestros terrenos”, manifestó Castillo

Agregó: “Se suponía que iban a hacer escuelas, jardines, pero está todo pelado. Me preocupa que vayan a usurpar. No deberían llegar a ese extremo. Da rabia y bronca que no se haga lo que se prometió”.

En Cipolletti la crisis habitacional preocupa y cada día la problemática se acrecienta. Sin embargo, la postura del gobierno de Río Negro es avanzan en la entrega de lotes, pero no avanzar en la infraestructura de los servicios públicos.

Escuchá al Fernando Castillo, beneficiario del programa en «Ya es Tiempo», por RÍO NEGRO RADIO:



