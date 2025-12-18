Detectaron el primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile: qué pasa en Argentina

Las novedades sobre la denominada “supergripe” H3N2 se actualizan minuto a minuto debido al rápido avance de la nueva cepa, conocida como subclado K, que ya provocó un aumento significativo de internaciones en distintos países. Este jueves por la tarde, el Ministerio de Salud de Chile confirmó la detección del primer caso en ese país, mientras que en Argentina se analizan muestras para determinar si el virus ya comenzó a circular.

Primer caso de «supergripe” H3N2 en Chile

“Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus. Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes”, señalaron desde la cartera sanitaria chilena mediante un comunicado oficial.

El subclado K ya había sido detectado esta semana en Perú y Colombia, luego de que la semana pasada se confirmara su presencia en México. A diferencia de los países del hemisferio norte, en Sudamérica las altas temperaturas propias de esta época del año representan un factor que favorece la rápida propagación del virus.

Cómo es la situación con la «supergripe» en Argentina

En Argentina, fuentes del Instituto Malbrán informaron —según adelantó el diario Clarín— que “actualmente se encuentran en proceso de secuenciación muestras de H3N2 recibidas durante el mes de diciembre en el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR)”. El objetivo es establecer si esas muestras corresponden al subclado K, que se caracteriza por esquivar parcialmente la inmunidad adquirida.

Hasta el momento, la información oficial indica que “la variante K no se ha detectado en el país”, aunque las autoridades sanitarias advierten que la situación podría modificarse en cualquier momento, especialmente por el movimiento de viajeros desde y hacia países donde el virus ya circula.

Recomendaciones a la población

Por ahora, el Ministerio de Salud de la Nación no emitió nuevas recomendaciones específicas en Argentina frente a este escenario. En Chile, en cambio, tras la confirmación del primer caso, las autoridades instaron a la población a completar los esquemas de vacunación contra la gripe.

El llamado está dirigido especialmente a adultos mayores de 65 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños de entre 6 meses y 5 años, y trabajadores de la salud. “La vacunación sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte por influenza”, remarcaron desde el Ministerio de Salud chileno.

Además, recomendaron mantener las medidas preventivas básicas, como el lavado frecuente de manos, evitar el contacto social si se presentan síntomas respiratorios y consultar de manera inmediata al sistema de salud ante signos de gravedad.