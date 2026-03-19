Susto en la previa: Stevie Young de AC/DC fue hospitalizado antes del recital en Buenos Aires

El desembarco de AC/DC en Buenos Aires encendió la expectativa de miles de fanáticos, pero en las últimas horas surgió una noticia que generó preocupación. Stevie Young, integrante clave de la formación actual y sobrino de Angus Young, fue internado en la ciudad a pocos días del primer show en el estadio de River Plate.

Preocupación por AC/DC: internaron a Stevie Young a días del show en River

Según confirmaron, el músico fue ingresado “por precaución” a un centro de salud local, donde se le están realizando los estudios correspondientes para determinar el origen del malestar. Posteriormente, se supo que Young permanece en el Sanatorio Mater Dei.

La situación generó inquietud entre los seguidores que ya cuentan con sus entradas, en especial por la cercanía del recital. Sin embargo, desde DF Entertainment, encargada de la organización de los shows en River, buscaron llevar tranquilidad a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC, Stevie Young, no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le está realizando una serie completa de estudios. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subir al escenario el lunes”, indicaron.

De esta manera, tanto la banda como la productora dejaron en claro que el cuadro no reviste gravedad y que el guitarrista mantiene la intención de presentarse junto al grupo en el esperado regreso de AC/DC a la Argentina. Mientras tanto, los fanáticos siguen de cerca la evolución del músico, con la expectativa intacta de vivir una noche histórica en River Plate.