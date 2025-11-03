AC/DC vuelve a la Argentina después de 16 años: fecha confirmada y cómo conseguir entradas

La espera terminó: AC/DC volverá a tocar en la Argentina tras 16 años de ausencia. La legendaria banda australiana anunció que se presentará el 23 de marzo de 2026 en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, como parte de su nueva gira por América Latina.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Instagram de AC/DC, donde también confirmaron fechas en San Pablo (Brasil), Santiago de Chile y México, marcando así el regreso de una de las bandas más influyentes del rock a los escenarios regionales. Los detalles en esta nota.

AC/DC en Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para el show de AC/DC en Buenos Aires estarán disponibles a partir del viernes 7 de noviembre de 2025 a las 10 de la mañana, exclusivamente a través de All Access. Se espera una alta demanda, ya que será la primera presentación de la banda en el país desde 2009.

AC/DC en Argentina: un regreso muy esperado

Durante los últimos días, los rumores sobre una posible gira sudamericana de AC/DC habían tomado fuerza en redes sociales. La confirmación llegó finalmente, despertando la euforia de miles de fanáticos argentinos que esperaban el regreso de Angus Young y compañía. Con esta gira, AC/DC promete repasar sus grandes clásicos como “Back in Black”, “Highway to Hell” y “Thunderstruck”, en un show que promete ser histórico.



