Tambalea el proyecto Girsu y hay preocupación en el municipio de Cipolletti

Las diversas situaciones que se están dando en Cipolletti y principalmente en la zona del basural provocaron que el municipio comenzará a insistir en la ejecución del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Explicaron que han transcurrido los plazos, pero el proyecto no parece avanzar.

Durante la jornada del lunes un nuevo incendio comenzó a consumir una de las playas operativas del basural. Explicaron que el foco fue controlado el día miércoles, pero ese mismo día durante la noche se desató otro foco en una playa del basural, provocando nuevamente nubes de humo en la ciudad durante la mañana del jueves.

Desde la secretaría de servicios públicos manifestaron que esta situación funcionó como un recordatorio de que Cipolletti necesita la ejecución de un proyecto que dé una solución final a la problemática.

En Cipolletti, las frecuentes nubes de humo preocupan a la población, ya que durante los últimos días varios vecinos han tenido problemas respiratorios a causa del humo de los incendios.

“Estamos muy preocupados con lo que pueda pasar con Girsu Alto Valle”

Desde el municipio aseguraron que durante 2019 y 2020 comenzaron a trabajar en proyectos que integraban a Cipolletti y varias ciudades, uno de ellos fue Girsu Alto Valle. Durante el 2022 se realizó una audiencia pública que formaba parte del proyecto, pero desde entonces no hubo avances.

El director de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Secretaría de Servicios Públicos, Juan Aninao, expresó que «en mayo de 2022 cuando hicimos la audiencia pública estábamos muy contentos porque estábamos desarrollando y ejecutando el proyecto Girsu. Sobre finales del año se esperaba la licitación del proyecto, cuando comenzamos a consultar a Provincia y Nación, todos decían que él proyecta estaba a punto de la licitación».

«Desde entonces han transcurrido tres meses y estamos sumamente preocupados porque no podemos entender porque el proyecto y el convenio no están firmados. Estamos muy preocupados con lo que pueda pasar con Girsu Alto Valle. No logramos entender dónde está el punto que está trabando la situación”, manifestó. Aninao.

Además, agregó que “en la provincia no está el proyecto, en nuestra ciudad menos porque no tenemos los resortes para encarar este tipo de obra. Creemos que lo que hace falta es una decisión a nivel nacional del gobierno que conduce el Ministerio de Ambiente de la Nación para que pueda poner en mesa de decisión el proyecto del Alto valle de Río Negro que involucra la solución al problema de los residuos de todas las ciudades del alto valle”, finalizó Aninao en Lu19.

Proyecto Girsu Cipolletti

El proyecto Girsu Alto Valle fue impulsado por el gobierno provincial en conjunto con seis municipios de la región, el objetivo es reemplazar el sistema de recolección y disposición tradicional y terminar con los basurales a cielo abierto.

El proyecto tendrá alcance en las localidades de Allen, Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande. Alrededor de 177.710 habitantes de la región serán beneficiarios directos de la iniciativa.

Una vez concretado el proyecto, los municipios podrán empezar con la remediación de los basurales de las localidades, en este sentido el impacto para el medio ambiente será positivo.

Durante el 2022 estimaban que las obras se iniciarían en 2023 después de que Nación termine con el proceso licitatorio, pero hasta el momento el proyecto se encuentra paralizado.

Para la construcción de la planta se destinarán 28 millones de dólares, provenientes de un crédito concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que la Patagonia Norte pueda dar una solución definitiva a la erradicación de sus basurales.