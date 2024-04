Tarifas de luz de hasta 1,5 millones de pesos a comerciantes de Río Negro: «Es nuestra muerte»

“En enero-febrero la boleta de luz fue de 800.000 pesos y ahora, en la última factura que llegó en abril, estamos en 1.450.000”, contó Jorge Acuña, un comerciante gastronómico de Roca. Su local de comidas rápidas está en plena calle Tucumán y es uno de los cientos de pequeños y medianos empresarios desconcertados por los aumentos de energía eléctrica en el último mes.

Mauro Ramos lanzó su emprendimiento familiar hace ocho años en Roca. En ese tiempo, con altos, bajos y mucho sacrificio; logró instalar su negocio de comidas en la Avenida Roca. Se hizo un staff de dos empleados y una clientela fiel, en su pequeño local de 40 metros cuadrados. Cuenta con cuatro heladeras y un horno convertidor pequeño y la última factura de energía eléctrica le sacudió los cimientos.

“El aumento fue del 100%. Pagaba 220.000 pesos y ahora llegó 550.000 en la boleta”, comentó, totalmente abatido por la situación. Por si fuera poco, dijo que este no es el último aumento previsto por Edersa. “Lo quieren cuatriplicar y sin subsidio, es nuestra muerte”, dijo el hombre.

Pudo pagar la primera cuota, pero a costa de eso, él y su esposa tuvieron que aumentar los precios y como efecto colateral, bajar la calidad de las materias primas. Sin esperanzas de llegar a la segunda cuota, Ramos habló de su agobio cotidiano. “Día a día me levanto, no duermo, no como. Y no sé cuándo va a ser el final de esto”, analizó.

“Haciendo una proyección, si llegan a aceptar el 300% de aumento, vamos a estar pagando una boleta de casi 5 millones de pesos en el próximo bimestre”. Jorge Acuña, comerciante gastronómico Tucumán casi España

Ante este panorama, empresarios temen cierres masivos, pérdidas de empleo y empezaron a organizarse. El jueves pasado algunos lo hicieron en las oficinas de Edersa de Roca y ayer 8 de abril en la audiencia pública virtual del Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE), donde 20 oradores del sector tomaron la palabra y pidieron un freno a los aumentos desmedidos.

Clotilde Nebbia es otro caso. Como administradora de un antiguo hotel en la zona centro de Choele Choel, contó que la última factura de luz fue de un millón de pesos, mensual. «La de enero había sido de 600.000 y la de diciembre de 200.000, fue un aumento gigante en tres meses», dijo. A otro hotel de la misma localidad le legaron 3.000.000 de pesos bimestral en concepto de energía eléctrica.

Gracias a niveles de ocupación, Nebbia dijo que por ahora se mantienen y lo pueden afrontar pero históricamente mayo y junio son los peores meses en el rubro hotelero, en un año que ya venía a la baja.

«Voy a terminar pagando casi lo mismo de salarios que de luz, con el aumento que venga. Nunca pasó que la mitad de la nómina salarial sea lo mismo que pago de luz» Clotilde Nebbia, hotelera calle Avellaneda, Choele Choel

«Es preocupante el tema de los salarios», lanzó la mujer y contó que tienen ocho empleados. Sostuvo que por ahora pudieron pagar las boletas porque los salarios no se ajustaron a los ritmos de la inflación, pero le preocupa la situación de sus empleados. «Es alarmante pensar cómo hacen las ocho familias con sus salarios para poder ellos mismos pagar sus facturas de luz y todos los gastos», reflexionó Nebbia.

Emanuel Valenzuela, dueño de una carnicería ubicada en calle 9 de Julio contó que su situación no da para más. Con mucho esfuerzo, el bimestre pasado pagó 500.000 pesos de luz a Edersa, pero ahora ya no puede afrontar los 1.200.000 redondos de la factura de abril.

“Si seguimos así vamos a tener que cerrar la carnicería, porque si no vamos a estar trabajando solamente para pagar la luz” Emanuel Valenzuela, carnicería calle 9 de julio y Maipú, Roca

“Me parece una locura. Es algo que no tiene lógica porque estoy pagando un alquiler de 200.000 pesos y me llegó casi un millón 200 mil pesos de luz. Es algo imposible de pagar, son seis alquileres juntos”, aseguró impactado.

“No sé cómo voy a hacer para afrontar esto”, dijo Valenzuela y confesó que al día de la fecha aún no pudo pagar ni la primera cuota, que ya se venció.

Alejandra Miguel está en el rubro regalería en calle Tucumán de Roca. No tiene empleados, sino que trabajan en familia, pero hoy se sentaron a reevaluar costos y ver si pueden mantener el negocio. La última factura de luz fue 1.400.000 pesos, luego de los 800.000 de enero y febrero. La anterior, en el último período de 2023, había sido de 350.000 pesos. “Nos parece exagerado, abusivo el tema de la luz”, aseguró la comerciante, afectada por el aumento.

“Hay que salir a las calles para protestar y uno no se puede quedar quieto y conformarse con lo que te imponen” Alejandra Miguel, regalería calle Tucumán, Roca

Pérdidas económicas y caída de 60% en las ventas

“Las ventas bajaron un 60%”, aseguró Mauro Ramos, al unísono con otros empresarios de la región. Consultado sobre el por qué de la caída estrepitosa de las ventas dijo: “Devaluaron un 120%, dolarizaron todos las tarifas, cortaron la obra pública, rompieron el comercio interno, licuaron los salarios. Es una bestialidad”.

«Por orgullo, seguimos pero sabemos que esto en cualquier momento tiene un final. Es cantado. Nos han dado un balazo en la nuca. Y va a ser monstruoso en todo el país” Mauro Ramos, casa de comidas (Avenida Roca y Rodhe) Roca

“Este último mes tuvimos una pérdida de 2 millones de pesos, más lo que se viene de la luz, más lo que se viene del 300% de aumento, vamos a estar en pérdida de 5 millones de pesos por mes. No veo que la venta aumente, por lo contrario, la venta está bajando”, expresó Acuña, el gastronómico de Roca que está hace 30 años en el rubro. En diciembre, con el cambio de gobierno, se agravó la situación, según su postura.

En la mayoría de los casos, los negocios afectados remarcaron precios para aliviar un poco los costos fijos, que no solo son tarifas de servicios, sino también los sueldos, cargas sociales, alquileres; pero esto termina impactando en el consumidor final.

“Me mantengo por ahora muy al límite porque las ventas han bajado un 60% y los alquileres han aumentado. Espero que se pueda frenar el tema del 300% aumento de la luz que quieren imponer”, aseguró Alejandro Miguel, de Roca.

“Habíamos vivido algo similar con Macri y la suba de impuestos del 1000%”, dijo Ramos, del local de viandas. Los comerciantes están preocupados y hacen saber la situación a sus clientes a través de las redes sociales, para que estén al tanto del oscuro panorama.

“Una de las tarifas más caras de la Argentina”

“Tenemos una de las tarifas más cara de la Argentina (…) los usuarios desde el año 2014 venimos reclamando que el Ente Regulador intervenga en esta situación, pero a pesar de sus distintas gestiones al frente del Epre nunca actuó, quedando claramente que la decisión política siempre fue favorecer a la distribuidora”, fue una de las intervenciones de la audiencia pública virtual ayer, a cargo de Mariano Katz, secretario de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (Feern)

Desde la Feern vienen solicitando al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) que evite un nuevo golpe a los sectores económicos de la provincia, algo que se concretaría si autorizan un nuevo aumento en las tarifas de la distribuidora Edersa.

Aumentos acumulados 24.154% fue el aumento de energía eléctrica acumulado desde julio 2014 a 2024, en la última decada, para los usuarios residencias; según datos de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (Feern)