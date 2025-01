Taxistas pueden bloquear Neuquén contra Uber: habrá protesta en el centro

Taxistas de Neuquén anunciaron nuevas protestas en la ciudad capital en contra del servicio Uber. Adelantaron que la movilización será la próxima semana en plena zona centro. Uno de los referentes, Darío Hernández, en una entrevista exclusiva con RÍO NEGRO RADIO dio detalles de la iniciativa.

Escuchá a Darío Hernández, referente de taxis en Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO:

El referente de los taxistas en Neuquén explicó que la medida de fuerza se retomará para darle continuidad a los reclamos que llevan adelante hace varios años. En principio le exigen a la Municipalidad, precisamente al ente que regula al servicio de taxis, que garantice la fuente laboral de los trabajadores.

Sobre la protesta informó que se hará el próximo lunes 3 de febrero a las 6 de la mañana y se concentrarán en la plaza de Las Banderas. Como parte del reclamo le exigirán al Ejecutivo que intervenga de forma puntual contra las aplicaciones ilegales de Uber: «Queremos que cumplan con lo que nos prometieron».

Tras esto aseguró que hay taxistas que se sumarán desde Senillosa el Alto Valle, Cutralco y Centenario: «Vamos a ver qué respuestas nos da el Ejecutivo y en base a eso tomaremos nuevas decisiones o medidas».

En este sentido apuntan con la instalación del servicio Uber en Neuquén que asegura con el correr de los años se ha convertido en una amenaza para los taxistas. «El Uber ya está metido. Por diferentes redes sociales se están ofreciendo viajes ya sea WhatsApp, Facebook, Instagram y eso no está perjudicándonos muchísimo», comentó.

El malestar de los taxistas de Neuquén con Uber

Hernández indicó que actualmente están muy afectados por la situación, aseguró que el trabajo de los taxistas ha disminuido notablemente no solo por la situación socioeconómica, sino también por la aparición de este servicio que para ellos termina siendo «una competencia desleal».

«Está el flagelo de este transporte ilegal que está penado, que hay una ordenanza que los prohíbe, pero si no salen a controlar, es en vano», criticó sobre la falta de presencia municipal para hacer cumplir las normas. También agregó: «Hoy en casa te metes en cualquier plataforma y vas a tener 35 vehículos trabajando en forma ilegal y engañadas diciéndole que nosotros somos más caros».

En simultáneo Hernández resaltó que los vehículos que ofrecen el servicio de Uber suelen no estar habilitados y en su mayoría presentan malas condiciones que terminan convirtiéndose en un riesgo para la persona que es trasladada. En este sentido expresó: «Nosotros estamos en lucha contra esto porque atenta contra nuestra fuente laboral y también atenta con la seguridad del ciudadano».

Respecto a la aplicación impulsada por el municipio, Taxis Neuquén, el referente aseguró que los taxistas no están en contra de eso siempre y cuando sume para ser un mejor servicio para la sociedad.

Sin embargo cuestionó la aplicación tras referir que por lo general a estas no les interesa saber el estado del vehículo ya que asegura que «las aplicaciones no hacen cumplir» los múltiples requisitos que debería de tener un taxi y dejan de ser seguros. «A las aplicaciones no les interesa si nosotros hacemos un viaje o si hacemos quince viajes no les interesa porque ellos reciben una comisión», agregó.