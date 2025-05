Festival de Cannes 2025: una novela argentina llega a Francia para competir por la Palma de Oro

El Festival de Cannes 2025 celebra su 78ª edición en la riviera francesa y se consolida como uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo. Allí la adaptación cinematográfica de «Matate, Amor», de la argentina Ariana Harwicz, dice presente.

Este año, la actriz francesa Juliette Binoche preside el jurado oficial, acompañada por figuras destacadas como Halle Berry y el cineasta mexicano Carlos Reygadas en este evento que comenzó hoy y se extenderá hasta el 24 de mayo.

Son 22 películas las que competirán por la codiciada Palma de Oro y entre ellas se encuentra Matate, Amor, la adaptación cinematográfica de libro homónimo escrito por la argentina Ariana Harwicz.

Un bosque, un ciervo, un bebé y una pareja. Poco más necesita la autora para construir este mundo alucinante en el que nuestros temores más básicos se atreven finalmente a plantarle cara a nuestros deseos.

Definida como un thriller campestre, ‘Matate, amor’ propone una prosa salvaje y desgarrada, en la voz de una mujer y madre que sufre el posparto y va a enloquecer en un escenario rural, acosada por el deseo y la violencia, y por sobre todo, que desarma a machetazos el arquetipo de la maternidad. ‘Matate, Amor’ es el primer libro de la “trilogía de la pasión” de Harwicz cuya saga continúa con “La débil mental” y “Precoz”.

Tapa del libro Matate, Amor de Ariana Harwicz.

Tal como describe la autora en una entrevista a Télam: “‘Matate, amor’ es un libro marginal, es literatura recontra independiente, a pesar del camino hermoso de traducciones que ha tenido, así que me parece un encuentro entre dos mundos muy increíble, muy distinto a todo lo imaginado. Yo pensaba que las historias que llegan a Hollywood con actrices tan taquilleras eran otras. Y eso da esperanza, se puede escribir desde las sombras”.

La novela fue traducida al inglés como ‘Die, My Love’, nombre que lleva su adaptación cinematográfica estadounidense. De la mano de Martin Scorsese como productor y dirigida por Lynne Ramsay, conocida por su crudo trabajo en la controversial película del 2011, “Tenemos que hablar de Kevin”, la película arriba al Festival de Cannes para competir por la Palma de Oro.

Matate Amor con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.

Matate Amor cuenta con la interpretación de Jennifer Lawrence (Los Juegos del Hambre), Robert Pattinson (Crepusculo) y Lakeith Stanfield (Huye).

“Lo más sobresaliente en la lectura a priori es la maternidad, que lo engloba todo: el deseo, el erotismo, la traición, la soledad, el inmigrante, la incomprensión, el rechazo, todos los tópicos enmarañados en la maternidad, que lo arrastra todo, como un cadáver. ¿Pero qué es la maternidad? Esa es para mí la gran cuestión, como si la novela pudiera barrer con todo, aniquilarlo todo y empezar de cero. Yo pienso que uno de los sentimientos más grandes que existe es el amor a un hijo, yo daría la vida, sin dudarlo, pero entiendo perfectamente al otro -personaje o persona- que no siente nada por un hijo: nada. O que lo odia, o que lo abandona o que lo mata. Una novela tiene que escribir lo impensable. Y no juzgarlo”, expresa la escritora argentina.

Otras películas que competirán en Cannes

The Phoenician Scheme – Wes Anderson

Eddington – Ari Aster

Kuang Ye Shi Dai (Resurrection) – Bi Gan

Jeunes Mères – Jean-Pierre y Luc Dardenne

Alpha – Julia Ducournau

Renoir – Hayakawa Chie

The History of Sound – Oliver Hermanus

La Petite Dernière – Hafsia Herzi

Sirat – Oliver Laxe

Nouvelle Vague (New Wave) – Richard Linklater

Two Prosecutors – Sergei Loznitsa

Fuori – Mario Martone

O Agente Secreto (The Secret Agent) – Kleber Mendonça Filho

Dossier 137 (Case 137) – Dominik Moll

It Was Just an Accident – Jafar Panahi

Die My Love – Lynne Ramsay

The Mastermind – Kelly Reichardt

Zan o Bacheh (Woman and Child) – Saeed Roustaee

Eagles of the Republic – Tarik Saleh

Sound of Falling (In die Sonne schauen) – Mascha Schilinski

Romería (Romeria) – Carla Simón

Affeksjonsverdi (Sentimental Value) – Joachim Trier