Taylor Swift viene a la Argentina: cuándo es el show y cuánto salen las entradas

Lo que muchos y muchas esperaban Taylor Swift confirmó que visitará el país en el marco de su gira The Eras Tour. A través de su cuenta en las redes sociales la artista estadounidense hizo el anuncio que ya causó revuelo entre sus fans. Serán dos fechas y un gran estadio de la ciudad de Buenos Aires.

La noticia fue confirmada también por la productora DF Entretermeint a través de sus canales oficiales en las redes sociales. ¿Cuándo? Por ahora serán dos días el 9 y 10 de noviembre en el Estadio Más Monumental de River Plate pero podrían agregar más fechas adicionales que serán anunciadas próximamente. Se informó que la venta de entradas será pronto a través de la página oficial de la empresa a cargo de la primera visita de Taylor Swift al país.

El mensaje en las redes de Taylor Swift dice: «¡¡Realmente emocionada de contar esto!! México, Argentina y Brasil: ¡te traemos el Eras Tour este año! ¡Dulce ángel princesa @sabrinacarpenter se unirá a nosotros en todos los espectáculos! Visita taylorswift.com/tour para obtener más información sobre tus inscripciones, pre-venta y en venta». Y agrega: «Muchas más fechas internacionales por venir pronto, ¡lo prometo!».

