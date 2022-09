«Te voy a apuñalar»: denuncian un caso de bullying extremo contra una estudiante de Roca

No se trataría del primer hecho de violencio ocurrido en la ESRN N° 16. Foto Andrés Maripe

«Tengo miedo de que entre en un estado depresivo«, comentó casi entre lágrimas la madre de una alumna de 4° año de la ESRN N° 16 de Roca. El asedio y la escalada de los hechos de violencia contra su hija la llevaron a recurrir a los medios de comunicación para plasmar la denuncia.

Según explicó la mujer, en los últimos meses la chica se convirtió en el blanco de «bullying» extremo por parte de algunos compañeros de su curso. La situación llegó a su punto más álgido esta semana, cuando radicaron dos denuncias ante la Justicia.

Las acciones legales iniciadas surgieron a partir de dos agresiones físicas ocurridas dentro de las propias instalaciones del colegio en horario del recreo. La víctima terminó con lesiones en todo su cuerpo y con el temor de hablar por las represalias que vayan surgiendo.

«Las amenazas comenzaron en mayo, cuando una compañera empezó con el hostigamiento a través de insultos por lo bajo. Mi hija -que jamás se llevó materias- tuvo un decaimiento en su rendimiento. Yo como mamá no me di cuenta de la situación en ese momento», comentó la mujer, quien pidió reserva de su identidad.

Fue luego del receso invernal cuando los comentarios vertidos tomaron fuerza, esta vez apuntando contra la integridad física de la adolescente. Mensajes como «te voy a apuñalar» y «te voy a cortar la cara«, parecían agolparse uno tras otro en el celular de la estudiante.

Si bien se reportaron algunos incidentes en el pasillo con anterioridad, el gran detonante estalló el viernes cuando se radicó la primera denuncia. En esta ocasión, la principal agresora agarró a la estudiante de los pelos y la tiro al suelo, mientras otra compañera procedía a patearla.

«El médico policial constató las heridas. Y fue cuando decidí no enviarla lunes y martes esperando algún tipo de sanción de parte de los directivos o algo. Pero no ocurrió», detalló con indignación la denunciante.

La chica regresó a clases el miércoles, pero esta vez un incidente de peor envergadura la esperaría. «Unas compañeras la sujetaron del cuello. Tiene marcas y lesiones en el cuero cabelludo«, narró la madre.

Todo quedó registrado en las redes sociales, imágenes que rápidamente se viralizaron. La pelea solo pudo ser detenida por otro compañero, quien hoy también teme por posibles acciones en su contra.

Al parecer no se trataría del único caso, sino de una generalidad naturalizada por la propia comunidad escolar. Mientras tanto, las autoridades de la institución parecieran no tomar cartas en el asunto y «prefieren el silencio», según dijo la mujer.

Según comentaron algunos profesores, se trata de un curso conflictivo. Y el enfrentamiento entre dos bandos distintos sería el eje central de la violencia.

Investigación

El Ministerio Público Fiscal investiga lo sucedido, aunque por el momento se desconocen las causas que desencadenaron lo acontecido. Por su parte, la víctima se encuentra atemorizada de hablar y evita hacer mención del caso hasta con sus propios padres.

Durante esta mañana estaba prevista una reunión del Consejo de Convivencia Escolar, para intentar llegar a una resolución/sanción contra los violentos. «La sensación que hay es que las cosas suceden, pero no hay medidas. Como mamá todavía no me citaron a una instancia de mediación, aunque sea para buscar el detonante», enfatizó.

Quiero que se activen los protocolos, basta de violencia. No la quiero para mi hija y para nadie más Mamá de la víctima

«Está encerrada en su habitación y duerme todo el día. El teléfono lo tengo yo y hasta el día de hoy recibo amenazas. Ella llora todo el día y tengo miedo que entre en un estado depresivo«, concluyó la mujer.