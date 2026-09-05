Comenzaron a construir en la Patagonia en 2008, entregaron 11 edificios, pero hicieron de la confianza su mayor obra

La empresa mantiene una participación directa en cada etapa, desde la elección del terreno hasta la posventa. Foto: Flor Salto.

Enel 2008, Constructora Cipolletti SRL puso en marcha su primer edificio. “San Marino I” tenía 10 departamentos y estaba en el barrio San Pablo. Era el comienzo de una historia que, casi dos décadas después, ya suma 11 edificios terminados y dos en construcción.

Aquel primer paso implicó riesgos e incertidumbres, pero también encontró una respuesta que los llevó a continuar. “La muy buena respuesta comercial y la confianza de nuestros primeros clientes nos dieron el impulso necesario para seguir adelante y confirmaron que existía un camino para crecer en Cipolletti”, recordaron Fernando Cabo, ingeniero civil, y sus hijos Francisco Cabo, ingeniero civil, y Mariano Cabo, ingeniero electrónico.

La empresa también cuenta con un equipo de ingenieros, arquitectos, personal administrativo, comercial y trabajadores de obra, varios de ellos vinculados desde sus comienzos.

Desde 2008 la empresa entregó más de 230 departamentos. Foto: Flor Salto.

Después llegó San Marino II. La familia avanzó proyecto tras proyecto, reinvirtió y trasladó a cada obra lo aprendido en la anterior. “Cada edificio nos permitió mejorar nuestra forma de diseñar, construir, organizar el trabajo y comprender las necesidades de nuestros clientes. Así, obra tras obra, fuimos formando un equipo, consolidando una identidad y desarrollando una manera propia de hacer las cosas”. Desde 2008 la empresa entregó más de 230 departamentos.

Constructora Cipolletti, una identidad construida edificio por edificio

La firma con 20 años de trayectoria, es constructora y desarrolladora que interviene directamente en todo el proceso: terreno, diseño, comercialización, financiamiento, construcción, entrega y posventa. Esa estructura también permite sostener una conducción familiar y directa.

Uno de los grandes desarrollos actuales de Constructora Cipolletti es el San Marino XI que ya alcanzó el 55% de avance. Imagen ilustrativa: gentileza.

El objetivo está puesto en departamentos de calidad, buenas terminaciones y costos razonables. Frente a las dificultades de acceso a la vivienda, la firma incorporó además alternativas de financiamiento propio. “Estar presentes de principio a fin nos permite tomar decisiones con una mirada integral y ofrecer al cliente un único respaldo durante toda la experiencia”.

“Estar presentes de principio a fin nos permite tomar decisiones con una mirada integral y ofrecer al cliente un único respaldo durante toda la experiencia”. Socios de Constructora Cipolletti SRL.

La filosofía se traslada al diseño. “Cuando un departamento es más grande que otro, debe ofrecer un beneficio concreto: un vestidor, una doble mesada, una mejor distribución o un balcón terraza más amplio con parrilla. Queremos que, al momento de comparar y elegir, el cliente pueda identificar claramente qué valor adicional recibe por su inversión”.

Los balcones amplios con parrilla se transformaron así en uno de los sellos de San Marino.

La empresa busca que incluso un departamento de 50 o 60 m² tenga un verdadero espacio de expansión. En paralelo, evitó sumar amenities que pudieran elevar las expensas y apostó por soluciones como paneles solares para los servicios comunes.

Los balcones amplios con parrilla se transformaron así en uno de los sellos de San Marino. Imagen ilustrativa: gentileza.

Una relación que continúa aún después de la entrega de los inmuebles en Cipolletti

La confianza también se construyó en el vínculo posterior. “Muchos confiaron en nosotros cuando un edificio todavía era solamente un proyecto o un plano. Otros volvieron a elegirnos para realizar una nueva inversión o nos recomendaron a familiares y amigos. Esa confianza sostenida a lo largo del tiempo es uno de los mayores reconocimientos que podemos recibir”.

Los San Marino IX se ubican en la zona céntrica de la ciudad, ofreciendo altos estándares de calidad y seguridad. Foto: Gentileza.

Antes de entregar una obra, la empresa dedica entre dos y tres meses a revisar cada detalle, detectar posibles desperfectos y comprobar que todo funcione correctamente. En ese proceso también aparecen escenas que quedaron grabadas en la familia. “Hemos visto clientes emocionarse, con los ojos llenos de lágrimas, e incluso familias enteras celebrando junto a sus hijos”.

El cuidado también apunta al valor futuro de las unidades. “Buscamos que nuestros edificios estén ubicados en lugares estratégicos. No pensamos solamente en cuál es la mejor ubicación para vivir hoy, sino también en cómo puede contribuir a maximizar el valor de reventa de la propiedad en el futuro”.

En los últimos tres edificios, las unidades vendidas por sus propietarios encontraron comprador, en promedio, entre dos y tres meses.

San Marino X se encuentra en la calle San Martín a metros de distintos comercios y establecimientos. Foto: gentileza,

La pandemia fue el momento más difícil: durante tres meses no pudieron ingresar a las obras, pero sostuvieron los salarios y los compromisos asumidos. Al regresar el equipo de trabajo de Constructora Cipolletti SRL se reorganizó y lograron entregar San Marino VIII en tiempo y forma.

San Marino XI: el nuevo gran proyecto de Constructora Cipolletti

El presente de la empresa está puesto en San Marino XI, sobre Belgrano 263-269, una obra que después de un año y medio alcanzó aproximadamente el 55% de avance. El proyecto contempla 62 unidades de uno y dos dormitorios, un local comercial, cocheras, bauleras y estacionamiento para bicicletas.

El diseño aprovechó el ancho de casi 22 metros del terreno para incorporar dos ingresos vehiculares: uno directo a planta baja y otro al primer piso mediante una rampa de hormigón. También suma dos ascensores, cámaras de seguridad y paneles solares destinados a los servicios comunes.

Imagen ilustrativa del San Marino XI. Gentileza.

La obra avanza junto con una estrategia de compra anticipada de materiales para darle previsibilidad al proceso. “La buena respuesta comercial nos permitió destinar más recursos a la construcción, acelerar fuertemente el ritmo y alcanzar este nivel de ejecución”.

La elección de Cipolletti también atraviesa el futuro de la firma. Cuando comenzaron, la sociedad decidió apostar por su ciudad. “En aquellos años, Neuquén ya mostraba una fuerte proyección inmobiliaria y económica; sin embargo, nosotros veíamos en Cipolletti una oportunidad diferente: la posibilidad de desarrollarnos, construir una identidad propia y convertirnos en una empresa reconocida dentro de nuestra comunidad”.

Render de una unidad funcional del San Marino XI. Gentileza.

Ahora ven en el crecimiento generado por Vaca Muerta una nueva oportunidad para la ciudad. “Creemos que Cipolletti tiene un enorme potencial. Su ubicación estratégica, su cercanía con Neuquén y su conexión con el crecimiento generado por Vaca Muerta pueden convertirla en una de las principales ciudades elegidas por las personas y familias que lleguen desde otras provincias a trabajar en la región”.

El próximo gran desarrollo es el San Marino XII. Constructora Cipolletti SRL ya tiene ubicación elegida y está en etapa de proyecto: será el decimocuarto desarrollo de la empresa. También analizan avanzar en otras ciudades, aunque sin dejar atrás el lugar donde construyeron su historia. “No descartamos que en el futuro podamos desarrollar algún proyecto en Neuquén u otra ciudad, pero nuestro origen, nuestra historia y nuestro principal compromiso continúan estando en Cipolletti”, afirmaron desde la histórica firma de Cipolletti.

Lofts de Urquiza, la propuesta que sale de la fórmula tradicional

Después de una trayectoria marcada por la línea San Marino, Constructora Cipolletti apuesta ahora por un producto de línea premium. En Urquiza 438, a cuatro cuadras de la plaza San Martín, desarrolla Lofts de Urquiza, un proyecto de apenas seis unidades que propone una escala poco habitual en la oferta inmobiliaria local.

El edificio se encuentra en Urquiza 438. Imagen ilustrativa: gentileza.

Los lofts tienen aproximadamente 60 m², doble altura, dos baños, grandes ventanales y balcones amplios con parrilla propia. La propuesta busca aprovechar cada ambiente y evitar superficies sin uso.

En ese sentido, la empresa sostiene una premisa que atraviesa sus desarrollos: “Nuestro objetivo no es limitarnos solamente a construir departamentos, sino que buscamos crear hogares en los que cada metro cuadrado esté pensado para aprovecharse y disfrutarse al máximo, evitando espacios innecesarios o mal distribuidos”.

Imagen ilustrativa: gentileza.

El edificio suma una terraza con SUM y parrilla, además de cochera cubierta y descubierta, cámaras de seguridad y paneles solares. Los interiores contemplan pisos y revestimientos de porcelanato, carpintería de aluminio negro con DVH, calefacción por piso radiante con caldera dual, amoblamientos a medida y preinstalación para aire acondicionado.

La elección de una escala reducida también permite darle al proyecto una identidad propia. El diseño fue pensado a medida y combina materiales de primera calidad con soluciones orientadas al confort cotidiano, desde la distribución de los ambientes hasta el equipamiento previsto para cada unidad.

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El desarrollo incorpora además una alternativa poco frecuente en el mercado local. En toda la primera planta se encuentra disponible una oficina exclusiva de 130 m², acompañada por un depósito independiente de 75 m². La combinación permite concentrar en una misma propiedad el espacio para trabajar, recibir clientes, organizar equipos y almacenar documentación o stock.

El formato apunta especialmente a estudios contables y jurídicos, empresas de ingeniería o arquitectura y firmas de servicios que necesitan reunir distintas funciones en un mismo lugar. La superficie del depósito permite, además, separar el área operativa de la atención profesional sin salir de la misma propiedad.

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La ubicación suma otro diferencial. El proyecto se encuentra sobre la calle Urquiza, cerca de la plaza San Martín y de los principales servicios del centro cipoleño. Esa cercanía permite combinar la vida cotidiana con una propuesta de características más exclusivas .

La obra presenta actualmente un 85% de avance y la empresa prevé la entrega para comienzos de 2027. El proyecto cuenta con alternativas de financiamiento en pesos argentinos o dólares, una herramienta que busca facilitar el acceso a las unidades durante la etapa de comercialización.

Con la obra en su tramo final, Lofts de Urquiza amplía el perfil de Constructora Cipolletti con una propuesta que combina vivienda, espacios de trabajo y una concepción más personalizada del desarrollo.

Dirección: Alem 267, Cipolletti

Teléfono: 299-6292393

Horarios: Lunes a Viernes de 09 a 18hs

Instagram: @constructoracipolletti

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