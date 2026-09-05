Efecto espejo y wet look: como lograr los acabados que marcan la temporada

El efecto espejo consiste en pelo perfectamente liso, alineado y tan brillante que parece reflejar la luz.

Hay algo hipnótico en un pelo perfectamente liso, alineado y tan brillante que parece reflejar la luz. Esta temporada, el efecto espejo vuelve a ganar protagonismo y propone una melena suave y libre de frizz como el gran complemento de los looks de primavera/verano.

La tendencia se vio con fuerza en la pasarela de Pucheta Paz durante BAFWEEK, donde L’Oréal Professionnel, hair styling partner oficial del evento, llevó el acabado liso extremo al backstage. La ocasión también marcó el lanzamiento de Keratin Alpha Sleek, la nueva línea de cuidado capilar de la marca.

Pero el liso no fue la única versión que apareció en BAFWEEK. El efecto wet también tuvo su momento en la pasarela, con el cabello peinado hacia atrás o bien pegado a la cabeza para conseguir ese acabado de apariencia mojada. Más audaz y con una impronta sofisticada y contemporánea, el look se convirtió en otra de las apuestas beauty de la temporada.

Cuatro pasos para lograrlo en casa

Shampoo: limpia en profundidad y ayuda a reforzar la queratina natural del cabello.

Smooth Transformer: el producto estrella. Es un tratamiento anti-frizz progresivo que se utiliza una vez por semana, de medios a puntas, y se deja actuar entre 10 y 15 minutos.

Mascarilla: aporta nutrición en los lavados habituales. En cabellos medianos a gruesos puede combinarse con el tratamiento.

Sérum: el paso final para sellar la fibra y potenciar el brillo. Su fórmula termoactiva ofrece protección hasta 230 °C y ayuda a proteger el cabello de la humedad