Calcatreu ya produjo 2.208 onzas de oro y el valor estimado supera los US$8 millones

La explotación de Calcatreu, en cercanías de Ingeniero Jacobacci, ya transita sus primeros meses de producción. Foto: Chino Leiva.

Tres despachos de doré marcaron los primeros meses de producción de Calcatreu, el proyecto minero ubicado cerca de Ingeniero Jacobacci.

En total, la operación alcanzó 2.208 onzas de oro equivalente, lo cual, representa entre US$ 8,4 y casi US$ 10 millones.

El último envío de Patagonia Gold, realizado a fines de agosto, fue el mayor hasta ahora: representó unas 996 onzas de oro equivalente, con aproximadamente 980 onzas de oro y 1.099 onzas de plata.

¿Cuánto vale lo producido en Calcatreu?

Como referencia para los últimos cuatro o cinco meses, la cotización internacional del oro se ubicó entre US$3.800 y US$4.500 por onza.

Si se toma ese rango y se lo aplica a las 2.208 onzas de oro equivalente producidas por Calcatreu, el resultado arroja un valor teórico de entre US$8,39 millones y US$9,94 millones.

Las exportaciones se realizaron en tres operaciones diferentes, cada una en una fecha distinta y, por lo tanto, con una cotización internacional del oro diferente. Además, el concepto de oro equivalente (AuEq) permite expresar en una misma unidad la producción de oro y plata, convirtiendo la producción de plata a su equivalente en oro.

Por eso, el cálculo sirve como referencia para dimensionar el valor del metal producido hasta ahora.

Tres despachos para poner en marcha la producción

El primer despacho se realizó en junio y representó alrededor de 518 onzas de oro equivalente.

Para dimensionar esa unidad, una onza troy equivale a 31,1 gramos y es la medida de referencia utilizada internacionalmente para comercializar oro y otros metales preciosos.

En este caso, además, las cifras están expresadas en oro equivalente (AuEq), una medida que permite llevar la producción de oro y plata a una misma unidad para contabilizarla conjuntamente.

El tercer despacho, concretado a fines de agosto luego de la reactivación de la operación, llegó a unas 996 onzas de oro equivalente.

El segundo envío no fue informado en su momento, pero fue de 694 onzas, a partir de la confirmación de que el total alcanzó 2.208 onzas.

De la roca al «ladrillo» de oro y plata

El recorrido comienza en la mina, con la extracción de la roca mineralizada mediante voladuras controladas. Una vez retirada, la roca se reduce de tamaño y el material es trasladado hasta el PAD de lixiviación, donde se apila sobre una superficie preparada para evitar filtraciones.

Sobre ese material se aplica una solución cianurada que permite separar el oro y la plata contenidos en la roca. La solución cargada con los metales es recuperada y continúa hacia la planta de procesamiento, mientras el agua utilizada vuelve al circuito productivo.

La solución rica pasa entonces por el circuito CIC (Carbon in Column), donde atraviesa columnas con carbón activado. El carbón retiene el oro y la plata presentes en la solución y, una vez cargado, continúa hacia la elución.

En esta etapa, los metales son desprendidos del carbón y vuelven a una solución concentrada. Esa solución pasa después a la celda de electrowinning o electroobtención, donde, mediante electricidad, se recuperan el oro y la plata.

El material obtenido llega finalmente a la fundición, donde se produce el doré, una barra compuesta principalmente por oro y plata.

La mayor pureza se alcanza en las refinerías que, a su vez, generalmente, son las que adquieren los metales.

Ese proceso de refinanciación se cumple en pocos países y, en su caso, Calcatreu envía su doré a Canadá. Otras refinerías calificadas se ubican en Japón, Australia, Alemania, Emiratos Árabes y Sudáfrica.

De esta manera, una parte del circuito minero de Calcatreu se desarrolla en Río Negro –desde la extracción del mineral hasta la obtención del doré- mientras que la refinación final se realiza fuera del país.

El comienzo de una operación que tuvo un freno

En la parte final de agosto, la operación de la minera estuvo atravesada por un conflicto con el gobierno provincial en torno al empleo local.

La secretaría de Trabajo dispuso una suspensión preventiva de la actividad luego de observar “el incumplimiento” de la Ley 80/20, que establece prioridad para la contratación de mano de obra rionegrina.

En ese momento, el organismo provincial había señalado un 71% de ocupación rionegrina. La empresa, por su parte, informó que rondaba el 75%, con 233 empleados directos, de los cuales, 175 eran residentes de Río Negro y 109 vivían en Jacobacci.

La suspensión se levantó tras un acuerdo entre la Provincia y la empresa, que estableció nuevos compromisos para avanzar con la reactivación. Entre ellos se incluyó la incorporación progresiva de 30 trabajadores y la capacitación de otras 30 personas, con una inversión de hasta $2 millones por participante.

Además, el acuerdo fijó que las futuras búsquedas laborales deberán priorizar a trabajadores rionegrinos y agotar las posibilidades de contratación local antes de recurrir a personal de otras jurisdicciones.

El tercer despacho de doré se concretó luego del levantamiento de la suspensión, en el marco de la reactivación de la operación.

2.208 onzas frente a una proyección mucho mayor

Con ese envío, la producción total sumó 2.208 onzas de oro equivalente. Esta semana, la cotización de la onza se mantuvo en los US$ 4.400, pero su estado fue oscilante en los últimos cuatro a cinco meses. Fluctúo entre los US$ 3.800 y US$ 4.500.

La dimensión que la Provincia proyecta para el proyecto es considerablemente mayor: durante la vida útil estimada de la operación, se calcula que podría generar alrededor de US$1.800 millones en exportaciones y unos US$100 millones de ingresos fiscales directos.

El proyecto ya cuenta con más de 200 trabajadores, además de la actividad que genera sobre proveedores, transporte y otros servicios vinculados a la operación.

La parte de la Provincia

En enero del 2024, Río Negro puso en vigencia el nuevo esquema de regalías mineras, a partir de las reformas incorporadas por la ley N° 5.704 en la original N° 3.900.

Las regalías mineras son la contraprestación que percibe la Provincia por la extracción de sus recursos naturales.

La norma provincial establece una alícuota del 3 % sobre el valor boca mina (antes de cualquier proceso). Ese monto se determina con el valor de venta del producto y la resta de los costos de la transformación fijada en la ley (transporte, tratamiento, fundición y refinación, comercialización y administración).

El mecanismo consiste en que las empresas declaran su producción trimestralmente y la Secretaría de Minería, como autoridad de Aplicación, controla esa liquidación.

La ley establece la distribución de lo recaudado: el 50 % va a Rentas Generales, el 25 % se destina a un Fondo para Infraestructura, el 15 % se reparte entre Municipios y Comisiones de Fomento del área del proyecto; y el 10 % restante corresponde a la secretaría de Minería.