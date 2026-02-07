Temporal en Salta: cayeron más de 200 milímetros y hay más de 240 evacuados por las inundaciones

Un temporal sin precedentes golpeó en las últimas horas al sur de la provincia de Salta, dejando un saldo crítico de inundaciones súbitas, rutas anegadas y una emergencia habitacional que obligó a evacuar a cientos de vecinos.

Según detalló la agencia Noticias Argentinas (NA), el epicentro del desastre se localizó en el departamento de Metán y la localidad de El Galpón. Según los registros meteorológicos oficiales, cayeron más de 200 milímetros en un período muy corto de tiempo, una marca que las autoridades locales calificaron como un «récord histórico» para la región.

La fuerza del agua no dio tiempo a nada. En Metán, la corriente provocó el colapso de infraestructura urbana: en la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy, la presión reventó un canal subterráneo y destruyó por completo el pavimento, generando imágenes impactantes.

Más de 240 evacuados y pérdidas totales

La situación humanitaria es alarmante. Hasta el momento, Defensa Civil contabiliza más de 240 personas evacuadas, concentradas principalmente en El Galpón y zonas aledañas. Las familias fueron trasladadas de urgencia al Complejo Deportivo Municipal, que funciona como centro de contención.

El testimonio de los vecinos refleja la magnitud del drama. «Llovió, el río Juramento se desbordó y el agua entró con todo. Es impresionante la cantidad que ingresó, perdí todo», relató Claudia Chávez, una de las damnificadas, al diario El Tribuno.

En el barrio San Francisco, el desborde del río sorprendió a los vecinos durante la madrugada, dejando a muchas familias con pérdidas materiales totales en cuestión de minutos.

Sigue el alerta meteorológico

El gobierno salteño, junto a fuerzas de Seguridad y bomberos, mantiene un operativo de asistencia permanente en las zonas de desastre. Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta por tormentas para los próximos días en la región.

Las autoridades advierten que las zonas más comprometidas (Metán, El Galpón, barrios 20 de Junio y Villa San José) presentan rutas intransitables y cortes preventivos de luz. Se recomienda a la población extremar los cuidados, no circular por calles anegadas y mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante posibles nuevas crecidas.